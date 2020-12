"Wynagrodzenie konsorcjum w ramach umowy wynosi ok. 158,4 mln zł netto (tj. ok. 194,8 mln zł brutto), z czego udział emitenta w wynagrodzeniu i realizacji prac wynosi ok. 30%" - czytamy w komunikacie.



Termin realizacji inwestycji wynosi 39 miesięcy od daty zawarcia umowy, podano również.



Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)