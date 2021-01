Na forum WallStreetBets pojawił się komunikat o „trudnościach technicznych z powodu bezprecedensowej skali zainteresowania nowych użytkowników”. Moderatorzy zawiesili wątek WSB, ponieważ egzekwowanie zasad forum i polityki treści platformy Reddit stało się coraz trudniejsze. Jak pisze CNN, obiecano, że WSB niebawem wróci.

Wątek na Reddicie (subreddit) doprowadził do szału na parkiecie na początku tego tygodnia – agresywne promowanie akcji GameStop przez kilku użytkowników forum spowodowało, że akcje sklepu gier wideo poszybowały w górę o ponad 400 proc. w tym tygodniu. To napędziło short-squeeze na akcjach GameStop (GME) – inwestorzy grający na spadek ceny akcji zmuszeni do zamykania swoich pozycji, a przez to muszą odkupywać akcje.

Użytkownicy WallStreetBets zwrócili uwagę też na inne akcje, m.in. sieć kin AMC (AMC) – jej akcje zanotowały wzrost o ponad 300 proc. w środę. W środę wieczorem moderatorzy zaalarmowali, że mają trudności z zarządzaniem rosnącą grupą. „Mamy tak wiele komentarzy i zgłoszeń, że nie jesteśmy w stanie nawet przeczytać ich wszystkich, nie mówiąc już o ich moderowaniu”.

Moderatorzy powiedzieli również, że kilka kont na Twitterze próbowało się pod nich podszywać.