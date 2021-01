Srebro na rynkach spotowych wzrosło aż o 2,5 proc. i osiągnęło trzytygodniowe maksimum, po czym jego wycena spadła. Również na kontraktach futures odnotowano zwyżkę ceny. W czasie gdy dolar i rentowności amerykańskich obligacji skarbowych rosły, w Nowym Jorku cena srebra podniosła się aż o 5,2 proc. Złoto rosło jeszcze mocniej.

W czwartek zyskiwały akcje kopalni srebra, a największy fundusz notowany na giełdzie srebra, iShares Silver Trust, zarejestrował gwałtowny przypływ kupujących opcje. Stało się to po tym, jak srebro stało się celem informacyjnego boomu na poświęconej handlowi akcjami i opcjami redditowej platformie r / wallstreetbets. Komentarze na temat srebra zaczęły pojawiać się w środę na tablicy inwestorów, którzy zasłynęli w tym tygodniu z podbijania akcji GameStop.

Jest mało prawdopodobne, aby inwestorzy jednodniowi mieli taki sam wpływ na rynek srebra, jak na inne rynki finansowe, uważa Adrian Ash, dyrektor badań w biurze maklerskim BullionVault. „Zamykanie przez inwestorów krótkich pozycji akcji, na których zysk może sięgnąć poziomu 140 proc. to jedno, ale zamykanie krótkich pozycji na fizycznym towarze, którego zapasy na rynku są trzy razy większe niż średni dzienny wolumen kontraktów terminowych to inna sprawa” – powiedział Ash. Czwartkowemu wzrostowi cen „będzie trudno przyciągnąć i utrzymać uwagę odbiorców Reddit na długo”.

Do godziny 9:59 wartość srebra na rynku spotowym w Londynie wzrosła o 1,8 proc. do 26,969 dolarów za uncję. Złoto dodało 0,5 proc. do 1851,40 $ za uncję.