"Czwartkowa sesja zakończyła się dokładnie w taki sposób, do jakiego inwestorzy z warszawskiego parkietu się już przyzwyczajeni, czyli WIG20 stoi w miejscu i nie może obrać żadnego konkretnego kierunku. Początek sesji na GPW był bardzo dobry, m.in. WIG20 zyskiwał ponad 1 proc., ale mocne zwyżki nie trwały długo. Z każdą upływającą godziną indeksy były coraz niżej. Wpływ na pogarszające się nastroje krajowych inwestorów miało słabsze zachowanie się indeksów z rynków bazowych, m.in. zniżki niemieckiego DAX-a, czy amerykańskiego S&P 500. Gorsze nastroje na rynkach akcji wynikają m.in. z mocnych wzrostów rentowności obligacji na całym świecie" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.

Analityk podkreślił, że na GPW wyróżniały się banki.

"W kontekście konkretnych spółek i sektorów z GPW, warto zwrócić uwagę na solidne wzrosty spółek z sektora bankowego. Przed sesją lepsze od oczekiwań analityków wyniki zaprezentował Bank Pekao. Dane z Pekao tylko potwierdzają tendencje obserwowane w wynikach innych banków, że raportują one gorsze wyniki rok do roku, ale lepsze od prognoz analityków. Coraz bliżej rozwiązania jest też kwestia kredytów we frankach, co sprawia, że niedługo powinno zniknąć ryzyko, które od lat ciąży sektorowi" - ocenił.

"Na drugim biegunie znajdują się producenci gier komputerowych, którzy w czwartek mieli kolejną słabą sesję w 2021 r. Widać, że następuje relokacja kapitału ze spółek wzrostowych do spółek wartościowych" - dodał.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 stracił 0,07 proc. i wyniósł 1.936,47 pkt., WIG zwyżkował 0,19 proc. do 57.706,40 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,91 proc. do 4.334,42 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,45 proc. do 17.672,26 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.411 mln zł, z czego 1.148 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (194 mln zł) oraz KGHM-u (163 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił 0,35 proc., a S&P 500 zniżkował 0,77 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 10 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor mediów - w górę o 2,70 proc., a także banki zwyżkujące 2,54 proc.

Najbardziej na wartości stracił WIG.Games (w dół 2,49 proc.).

Podczas czwartkowych notowań najsilniejszą spółką wśród krajowych blue chipów był Alior - spółka zwyżkowała o 7,71 proc. do 21,1 zł, i jest najwyżej od marca 2020 r.

Mocno zyskały także inne banki, m.in. Pekao, które poszło w górę 3,96 proc. do 68,2 zł, a także PKO BP - ze wzrostem o 2,71 proc. do poziomu 30,57 zł.

W czwartym kwartale 2020 roku zysk netto grupy Pekao spadł do 184,8 mln zł z 684,4 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się powyżej konsensusu PAP Biznes, który zakładał zysk na poziomie 73,2 mln zł.

Jak poinformował PAP Biznes prezes banku Leszek Skiba, Pekao planuje w 2021 roku poprawić wyniki finansowe. Chce zwiększyć wynik prowizyjny, a jego wyniki wspierać mają niższe koszty ryzyka oraz spadek składki na BFG. Bank ocenia, że niezależnie od kierunku rozwoju kwestii kredytów frankowych w sektorze, w 2021 roku nie powinien ponosić kosztów z tym związanych.

W czołówce wzrostów w WIG20 były także: Orange Polska - (+0,76 proc. do 5,97 zł), a także Asseco Poland (+0,76 proc. do 66,7 zł).

Najmocniej w WIG20 straciła Jastrzębska Spółka Węglowa - kurs spółki spadł 4,08 proc. do 35,46 zł.

O 2,56 proc. do 251,6 zł zniżkował kurs CD Projektu. Spółka poinformowała w poniedziałek po sesji, że opóźnia wydanie drugiego zbioru poprawek do "Cyberpunk 2077" m.in. z powodu ostatniego cyberataku. Planuje wydać go w drugiej połowie marca.

Allegro spadło o 0,85 proc. do 64,45 zł i jest najniżej od debiutu na GPW.

Trwa seria ośmiu sesji bez wzrostów Tauronu. W czwartek energetyczna spółka straciła 0,95 proc. do 2,5 zł. Wcześniej Tauron miał sześć spadkowych sesji i jedną neutralną.

O 0,74 proc. do 6,45 zł spadła Polska Grupa Energetyczna. PGE szacuje, że miała w 2020 r. 5,966 mld zł EBITDA i ok. 110 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o ponad 6 proc., w górę poszły akcje PKP Cargo.

Istotnie zwyżkowały także: Mabion (o 4,10 proc.), Benefit Systems (o 3,86 proc.).

Podczas czwartkowej wideokonferencji prezes Budimeksu Dariusz Blocher, poinformował, że spółka może wypłacić 17-18 zł dywidendy na akcję. Kurs zyskał 2,66 proc.

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkowały: PlayWay - o 6,44 proc. oraz Ten Square Games - o 4,99 proc.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: Asbis - o 6,37 proc., Astarta - o 4,61 proc.

Asbis poinformował, że zysk netto spółki wyniósł w czwartym kwartale 2020 roku 21,4 mln USD wobec 8 mln USD rok wcześniej. Przychody wzrosły w tym czasie o 30,4 proc. do 865,8 mln USD. Za jedną akcję Asbisu trzeba zapłacić 10,36 zł - kurs jest najwyżej w historii.

Z kolei najmocniej w dół, bo 8,55 proc., poszła Krynica Vitamin. O 3,96 proc. spadł kurs Biotonu.