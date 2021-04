"Pomimo niesprzyjających okoliczności, poziom portfela zamówień na koniec 2020 roku spadł w stosunku do końca 2019 roku tylko o 11% (351 mln zł vs 395 mln zł)" - napisał prezes Sławomir Woźniak w liście załączonym do raportu rocznego.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 389,48 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)