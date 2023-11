Auto Partner spodziewa się wypłacić dywidendę za 2023 rok, ale mimo spadającego zadłużenia nie należy się spodziewać znaczącego wzrostu jej wysokości, w związku z historycznymi nakładami na hub magazynowy w Zgorzelcu, poinformował wiceprezes Piotr Janta.

"Na pewno chcemy wypłacić dywidendę [za 2023 rok], ale mimo spadającego zadłużenia nie spodziewałbym się jakiegoś 'geometrycznego wzrostu'. Czeka nas największe historycznie wyzwanie inwestycyjne w postaci hubu w Zgorzelcu, który zostanie uruchomiony w 2025 roku" - powiedział Janta podczas telekonferencji.

W 2023 roku Auto Partner przeznaczył na dywidendę za 2022 rok 19,59 mln zł, co oznaczało wypłatę 0,15 zł na jedną akcję.

"W przypadku hubu w Zgorzelcu jesteśmy w trakcie negocjacji dotyczących powiększenia powierzchni o 4 tys. m2, które nie były wliczone do zapowiadanych wcześniej 30 tys. m2" - dodał wiceprezes.

Podkreślił również, że także magazyn centralny spółki w Bieruniu powiększył powierzchnię z ok. 43 tys. m2 do ok. 50 tys. m2, bo do niedawna Auto Partner dzielił bieruńskie centrum magazynowe z dwoma mniejszymi podmiotami, a obecnie jest już jego jedynym użytkownikiem.

Janta potwierdził również, że w tym roku uruchomiona zostanie jeszcze jedna filia w Lublinie (wcześniej w tym roku powstała filia w Łomiankach), a od przyszłego roku spółka chce powrócić do uruchamiania kilku nowych filii rocznie. Obecnie jest ich 114.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,84 mld zł w 2022 r.

