W części środowiskowej strategia ESG grupy koncentruje się na celach związanych z dekarbonizacją. Kluczowe projekty, które grupa chce realizować w tym obszarze to budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów w Inowrocławiu i Janikowie przy współpracy z zewnętrznymi partnerami (redukcja emisji do 490 tys. ton rocznie), budowa dwóch bloków gazowych w Inowrocławiu - małego o mocy 16 MWe do końca 2022 roku i dużego o mocy 140 MWt do końca 2026 roku (redukcja emisji do 280 tys. ton rocznie), modernizacja aktywów energetycznych, głównie kotłów i turbin, do końca 2022 roku (redukcja emisji ponad 50 tys. ton rocznie), a także działania związane z efektywnością energetyczną i usprawnieniami procesowymi (redukcja emisji ponad 70 tys. ton rocznie), wymieniono.

"Wstępny szacunek kosztów realizacji tej strategii to ok. 400 mln zł, przy czym uwzględnia on mały blok gazowy, a nie uwzględnia dużego bloku gazowego, co do którego ostateczna decyzja inwestycyjna nie została jeszcze podjęta" - powiedział prezes Dawid Jakubowicz podczas wideokonferencji.

"Po zakończeniu I etapu realizacji strategii w 2026 roku zdecydowanie poprawimy pozycję konkurencyjną na krzywej emisyjności. Musimy nadrobić czas i to, co nasi konkurenci robili już kilka lat temu" - dodał prezes.

Ponadto strategia przewiduje także zwiększenie udziału kobiet na średnim i wyższym szczeblu zarządzania (do 35% w 2030 roku z ok. 25% obecnie) oraz eliminację różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn do 2030 roku (a jej redukcję o 50% do 2025 roku).

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

