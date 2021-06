"Rekord na WIG jest na wyciągnięcie ręki. Czynnikiem, który nieco to opóźnia jest WIG20. Indeks blue chipów dotarł jakiś czas temu do okolic potencjalnego oporu. Poziom 2.300 pkt. nie został jeszcze osiągnięty, jednak już niewiele brakuje. Poniedziałkowe cofnięcie jest kosmetyczne i nie zmienia faktu, że trend pozostaje wzrostowy" - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Kamil Jaros.

"O korekcie na krajowych indeksach mówi się już od jakiegoś czasu. W takiej sytuacji często zdarza się tak, że ta korekta albo wcale nie przychodzi, albo jest niewielka" - dodał.

Dla sWIG80 poniedziałkowa sesja była siódmą z rzędu we wzrostowej serii. Na zamknięciu notowań indeks zwyżkował o 0,43 proc. i po raz pierwszy od 11 lipca 2007 r. dotarł do poziomu 21.010,06 pkt. Od rekordu wszech czasów dzieli go niecałe 700 pkt.

Z kolei wskaźnik średnich spółek zanotował jedenastą zwyżkę na przestrzeni ostatnich 12 sesji i po raz kolejny poprawił swoje 3-letnie maksimum. Wzrósł o 0,11 proc. do 4.925,55 pkt.

WIG20 oraz WIG zwyżkowały w pierwszej części dnia, wyznaczając swoje dzienne maksima ok. godz. 10.30. W tym czasie WIG zanotował poziom 67.400 pkt - od najwyższego historycznego zamknięcia z lipca 2007 r. dzieliło go wtedy niecałe 200 pkt., a od najwyższego śróddziennego poziomu ok. 500 pkt. Oba indeksy zakończyły jednak poniedziałkowe notowania pod kreską.

Wskaźnik krajowych blue chipów poszedł w dół o 0,35 proc. do 2.246,63 pkt., a WIG stracił 0,16 proc. do 66.771,72 pkt.

"To lekkie cofnięcie wynika częściowo z tego, że po południu na części zachodnich indeksów pojawiła fala osłabienia. Tendencja na rynkach pozostaje jednak wzrostowa. Widać to choćby po rekordach na niemieckim Dax. Blisko swoich szczytów są także amerykańskie S&P 500 i Dow Jones" - powiedział Jaros.

Zwrócił uwagę, że w najbliższym czasie rynki będą wspierane oddalającym się w czasie ograniczaniem programu QE przez Fed.

"Rynki akcji zachowują się relatywnie dobrze po piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy. Wprawdzie ostatnie 2 miesiące pokazują, że tempo poprawy nie jest tak szybkie jak oczekiwano, jednak te odczyty sprawiają, że dyskusja o normalizacji polityki Fed i ograniczaniu skupu może nastąpić dopiero po wakacjach. Obawy oddalają się, co sprzyja notowaniom" - dodał Jaros.

Ok. godz. 18. niemiecki Dax traci 0,1 proc., choć w ciągu dnia utrzymywał się powyżej 15.700 pkt. Amerykański S&P 500 idzie w dół 0,3 proc., a technologiczny Nasdaq rośnie o 0,1 proc.

Obroty na GPW wyniosły nieco ponad 1 mld zł, z czego 738 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach KGHM (113 mln zł) oraz PZU (94 mln zł).

Zniżkowało 9 z 15 branż, w tym najmocniej media - o 1,8 proc. Pozostałe spadki nie przekraczały 1 proc. Z kolei mocno w górę poszła chemia - sektor wzrósł o 3,5 proc. i jest najwyżej od blisko 2 lat.

W WIG20 o blisko 5 proc. w górę poszły notowania JSW, a nieco ponad 4 proc. zwyżkowało Orange.

Rosnąc o 2 proc. Lotos poprawił swoje roczne maksimum do 54,44 zł.

Roczny szczyt poprawiło także Pekao - do 98,04 zł, PGE dwuletni - do 10,75 zł, a Tauron trzyletni - do 3,67 proc. Ich wzrosty wahały się od 0,4 do 0,7 proc.

Najmocniej zniżkowały Santander - o 3,4 proc., PKO BP - o 1,7 proc., a także KGHM i PZU - po ok. 1,5 proc.

W gronie średnich spółek wzrostom przewodził Ciech, rosnąc o 5 proc. do 49,2 zł oraz Enea, o blisko 5 proc. do 10,02 zł. Obie spółki notowane są najwyżej od ok. dwóch lat.

Liderem pod względem obrotów oraz wzrostów w sWIG80 było CI Games. Kurs poszedł w górę o blisko 13 proc. przy obrotach przekraczających 20 mln zł. Kurs dotarł do poziomu 1,789 zł i jest najwyżej od blisko roku.

Przed sesją spółka poinformowała, że liczba sprzedanych pre-orderów gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2", łącznie do dnia premiery, była o ok. 30 proc. wyższa od liczby pre-orderów "Sniper Ghost Warrior Contracts" w 2019 r., a łączny wolumen sprzedaży "SGWC 2" w ciągu dwóch dni od dnia premiery z wyłączeniem pre-orderów był wyższy o ok. 118 proc. Ok. 11.30 notowania akcji rosną o 17 proc. do 1.858 zł i są najwyższe od lipca zeszłego roku.

Mocno, bo po ok. 8 proc. rosły także Ryvu Therapeutics i PGS Software. Akcje PGS notowane są po 17,5 zł, najwyżej w historii.