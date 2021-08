Reklama

Oznacza to alokację na poziomie 6,67%, która przekłada się na średnio na ponad 33 zł brutto wypłaty w przeliczeniu na akcję zgłoszoną do skupu. To około 14% ceny akcji w ostatnich dniach umożliwiających zakup walorów i ich zgłoszenie do skupu (kurs wynosił wtedy około 240 zł). Alternatywna klasyczna dywidenda oznaczałaby wypłatę około 30 zł na akcję, pomniejszoną w przypadku inwestorów indywidualnych od razu o 19% podatku dochodowego (dywidenda potencjalnie miałaby wartość około 24,4 zł netto na akcję), podano.

"Transakcje zakupu akcji od inwestorów zamierzamy przeprowadzić dzisiaj, a zwołanie NWZ w celu podjęcia uchwały o umorzeniu akcji z obu przeprowadzonych skupów - łącznie 876,7 tys. akcji - to kwestia najbliższego czasu" - powiedział członek zarządu ds. finansowych w Grupie Mercator Medical Witold Kruszewski, cytowany w komunikacie.

Bazując na wstępnych, szacunkowych rezultatach drugiego kwartału, Grupa Mercator Medical wypracowała w pierwszym półroczu br. prawie 0,5 mld zł wyniku EBITDA przy blisko 1,1 mld zł przychodów. W roku 2020 1,1 mld zł wyniku EBITDA przy 1,8 mld zł przychodów przełożyło się na 930 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, z którego 312 mln zł zostaje właśnie przekazane bezpośrednio akcjonariuszom w ramach dywidendowego skupu akcji własnych, przypomniano.

Pozostała część zysku skonsolidowanego roku 2020, przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (618 mln zł), może być przeznaczona na realizację inwestycji rozwojowych - m.in. zwiększenia skali działalności dystrybucyjnej w Europie Zachodniej i na wybranych rynkach poza nią ze wzmocnieniem marek własnych i rozwojem e-commerce, a także na zwiększenie mocy wytwórczych (realizacja trzeciej fabryki przebiega zgodnie z założeniami), aktywność w obszarze przejęć komplementarnych biznesów, a także na rozwój nowego synergicznego biznesu, który może otworzyć Grupie Mercator Medical nowe możliwości m.in. w zakresie innowacyjności i skalowalności.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,83 mld zł w 2020 r.

