"Nasza sytuacja płynnościowa jest wyjątkowo dobra, przewidujemy około 1 mld zł płynności na koniec roku 2021, biorąc pod uwagę materializację planowanych do końca roku wyjść, nowych inwestycji oraz finansowań. Tę płynność chcemy wykorzystać na kolejne nowe inwestycje, nad którymi intensywnie pracujemy. Perspektywy na II półrocze 2021 wyglądają dobrze – oczekujemy kontynuacji trendu pozytywnych wyników oraz liczymy na zwiększenie akcji inwestycyjnej w IV kw. 2021" - powiedziała ISBtech Ogryczak.

Dodała, że rok 2020 był dla funduszu rokiem rekordowych wyjść (ponad 900 mln zł), natomiast I półrocze 2021 jest rokiem rekordowych wyników. Wynik netto zrealizowany przez MCI w I półroczu 2021 roku to ponad 466 mln zł. Skonsolidowany NAV/s na koniec czerwca 2021 wyniósł 34,7 zł i wzrósł o prawie 28% w stosunku do końca ubiegłego roku. Bilans brutto (GAV) głównego funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (MCI.PV) wyniósł 2,7 mld zł.

"Głównymi parametrami tego wyniku jest zysk zrealizowany na inwestycjach funduszu MCI.PV (łącznie około 349 mln zł). Wyniki MCI odzwierciedlają pozytywną tendencję, która uaktywniła się już w roku 2020 polegającą na przyspieszonej digitalizacji i transformacji cyfrowej, której efekty widzimy poprzez wzrosty wyników spółek portfelowych, które z kolei przekładają się na wzrosty naszych wycen" - dodała wiceprezes.

Subfundusze MCI Capital ASI osiągnęły w minionym półroczu dwucyfrowe stopy zwrotu - MCI.EV 20,9% (udział MCI w Subfunduszu to 99%) i MCI.TV 20,5% (udział MCI to 49%). Do wyników MCI za I półrocze 2021 najmocniej przyczynił się Subfundusz MCI.EV, którego wynik za I półrocze wyniósł 289 mln zł głównie za sprawą wzrostu wyceny IAI. W MCI.TV bardzo silnie rosły spółki e-commerce, w tym przede wszystkim Morele, co doprowadziło do wyniku MCI.TV za I półrocze 2021 na poziomie 139 mln zł.

"Pozytywnie oceniamy przeprowadzony proces połączenia MCI z PEM, który zakończył się 21 czerwca tego roku i wierzymy, że poprawi on efektywność kosztową całej struktury, zwiększy jej transparentność oraz pozwoli pokazywać nasze wyniki również z pespektywy kontroli nad spółką zarządzającą Funduszami (TFI), dając w ten sposób pełny i czytelny obraz operacji Grupy MCI" - podsumowała Ogryczak.

MCI Capital, będący głównym inwestorem w MCI.PrivateVentures FIZ, jest wiodącym funduszem private equity zorientowanym na technologię, działającym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i zarządzającym funduszami evergreen. Jest notowany na GPW od 2001 r.

(ISBnews/ISBtech)