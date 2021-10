Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,94 proc. do 34 002,92 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,30 proc. do 4300,46 pkt. Natomiast Nasdaq Composite stracił 2,14 proc. i zamknął sesję na poziomie 14 255,49 pkt.

"Nerwowość związana z polityką monetarną, zakłócenia w łańcuchach dostaw, możliwość wprowadzenia wyższych podatków i wzrost inflacji trzymały w ryzach entuzjazm rynku. Co ciekawe, ostatnio obawy inwestorów dotyczące Covid-19 i jego wariantów wydają się odgrywać mniejszą codzienną rolę na rynkach niż w okresie letnim" – powiedział John Stoltzfus, główny strateg inwestycyjny Oppenheimer Asset Management.

"Rynki w tym tygodniu prawdopodobnie będą szukać wskazówek dotyczących siły amerykańskiej gospodarki w piątkowym raporcie o zatrudnieniu w USA za wrzesień" – dodał.

W poniedziałek nastąpiła poważna awaria Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i Messengera, którą odczuły miliony użytkowników tych serwisów na całym świecie - podaje AFP, powołując się na specjalistyczny portal Down Detector. Portal zaobserwował awarię między innymi w gęsto zaludnionych miastach jak Waszyngton i Paryż.

Zarząd Facebooka poinformował wkrótce potem na Twitterze, iż niektórzy użytkownicy serwisów społecznościowych, produktów i aplikacji firmy mają trudności z dostępem do nich.

Na razie nie ma informacji o tym, co może być przyczyną awarii. Według agencji EFE trudności z dostępem do serwisów zaobserwowano w USA, Meksyku, Francji, Rumunii, Norwegii, Gruzji, Grecji i innych krajach.

Gigant mediów społecznościowych Facebook tracił już przed awarią, po tym, jak został oskarżony o "zdradę demokracji" przez sygnalistkę, która ujawniła dokumenty sugerujące, że dyrektorzy giganta byli świadomi negatywnego wpływu jego platform na niektórych młodych użytkowników.

Akcje dużych firm technologicznych spadały też z powodu rosnących rentowności amerykańskich obligacji. Zniżkowały m.in. Apple, Nvidia, Amazon i Microsoft. Rentowność 10-letnich UST rosła o 4 pb do 1,51 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji zwyżkowała 4 pb do 2,08 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 122 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 147 pb.W zeszłym tygodniu rentowności amerykańskich obligacji wzrosły do najwyższego poziomu od czerwca i wyniosły 1,56 proc.

Exxon Mobil i Chevron rosły po 1 proc. wobec zwyżek cen ropy. Ropa WTI jest najdroższa od siedmiu lat.

Podczas poniedziałkowego spotkania krajów OPEC+ nie udało się uzyskać zgody na zwiększenie wydobycia ropy naftowej. Miało to służyć zmniejszeniu presji na rosnące bardzo mocno ceny tego surowca na całym świecie. Na zwiększenie wydobycia liczyły m.in. Stany Zjednoczone, gdyż zdaniem ekonomistów wysokie ceny ropy mogą zakłócić wzrostowi gospodarczemu zarówno w USA, jak i na całym świecie.

Po spotkaniu OPEC+ ceny ropy poszybowały do poziomów nienotowanych od lat. Amerykańska ropa WTI jest obecnie najdroższa od siedmiu lat i kosztuje 78 USD za baryłkę. Z kolei ropa Brent jest na najwyższym poziomie od trzech lat (82 USD za baryłkę). (PAP)