Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,56 proc. do 34 912,56 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,71 proc. do 4438,26 pkt. Nasdaq Composite zyskał 1,73 proc. i zamknął sesję na poziomie 14 823,43 pkt.

"Naszym zdaniem banki centralne przyjrzą się skutkom inflacyjnym wzrostu cen energii. Poszczególni prezesi banków centralnych są nieco ostrożni, ale wydaje nam się, że nie zobaczymy znaczących podwyżek stóp" – powiedział Kiran Ganesh, szef działu multi-asset w UBS Global Wealth Management, przewidując, że obecna sytuacja nie przekształci się w stagflację.

Osiem spółek z indeksu S&P 500 przedstawiło swoje wyniki przed sesją i wszystkie osiem przebiło oczekiwania analityków.

"Do tej pory zdecydowana większość dużych amerykańskich firm zdołała osiągnąć wyższą rentowność pomimo rosnących kosztów pracy, gdyż wzrost sprzedaży jest bardzo mocny. Tego samego oczekujemy po wynikach za trzeci kwartał" - napisał w nocie do klientów Mark Haefele, główny strateg inwestycyjny z UBS Global Wealth Management.

Akcje Morgan Stanley rosły o 2,5 proc. Zysk na akcję w trzecim kwartale wyniósł 2,04 USD, a rynek oczekiwał 1,69 USD.

Akcje Bank of America szły w górę 4,5 proc. Zysk na akcję w trzecim kwartale wyniósł 85 centów, a oczekiwano 71 centów.

Notowania Wells Fargo spadały o 1,6 proc., mimo że zysk na akcję w trzecim kwartale wyniósł 1,17 USD, a oczekiwano zysku na akcję w wysokości 1 USD.

Citigroup szedł w górę prawie 1 proc. Zysk na akcję banku w III kw. wyniósł 2,15 USD. Oczekiwano 1,74 USD na akcję.

Akcje UnitedHealth rosły o 4,2 proc. Zysk na akcję amerykańskiej spółki świadczącej usługi w zakresie opieki zdrowotnej w III kw. wyniósł 4,52 USD. Rynek oczekiwał zysku na poziomie 4,41 USD.

Notowania Walgreens Boots Alliance rosły o 1 proc. Firma ogłosiła, że stanie się większościowym właścicielem VillageMD, z inwestycją w wysokości 5,2 mld USD.

Inwestorzy otrzymali w czwartek sporą porcję najnowszych danych makroekonomicznych z amerykańskiej gospodarki.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA we wrześniu wzrosły o 0,5 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 8,6 proc. Po wyłączeniu cen żywności i energii, indeks PPI wzrósł o 0,2 proc. mdm, a rdr wzrósł o 6,8 proc.

Analitycy spodziewali się, że PPI wzrośnie o 0,6 proc. mdm, a po wyłączeniu cen żywności i energii oczekiwali wzrostu 0,5 proc. mdm wobec odpowiednio: 0,7 proc. i 0,6 proc. miesiąc wcześniej. W ujęciu rdr oczekiwano wzrostu PPI o 8,7 proc. i wzrostu o 7,1 proc. dla wskaźnika bazowego, wobec 8,3 proc. i 6,7 proc. w poprzednim miesiącu.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 293 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 320 tys. wobec 329 tys. poprzednio, po korekcie z 326 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 2,593 mln w tygodniu, który skończył się 2 października. Analitycy oczekiwali 2,67 mln wobec notowanych poprzednio 2,727 mln, po korekcie z 2,714 mln.

"Dane dotyczące bezrobotnych wskazują, że ożywienie na rynku pracy trwa. Akcje w USA rosną w obliczu optymistycznego nastroju na rynku, który przyćmiewa obawy dotyczące łańcuchów dostaw i rosnącą presję cenową, która może spowolnić globalne ożywienie gospodarcze" – oceniła Fiona Cincotta, starszy analityk rynków finansowych w City Index.