"Za nami pozytywna sesja na warszawskiej giełdzie, na której co ciekawe lepiej zachowywały się małe i średnie spółki w porównaniu do akcji z WIG20. Generalnie dzisiejsze notowania są miłym zaskoczeniem w stosunku do nijakiego grudnia, który upłynął bez wyraźnego rajdu Św. Mikołaja. Siłą napędową głównych indeksów były akcje CD Projekt oraz banków, które dyskontują oczekiwaną przez rynek podwyżkę stóp procentowych na jutrzejszym, przyspieszonym z 12 stycznia posiedzeniu RPP” - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities Sobiesław Kozłowski.

Reklama

"Wśród dużych spółek warto zaakcentować walkę kursu Allegro z poziomem 40 zł, a także słabsze zachowanie spółek odzieżowych oraz Dino, które mogą dyskontować ewentualne zaostrzenie covidowych ograniczeń. O tych ostatnich będziemy wiedzieć coś więcej w drugiej części tygodnia" - dodał analityk

Pytany o projekcje na najbliższe dni analityk powiedział, że oczekuje kolejnego ataku WIG20 na 2.300 pkt., jednak jednocześnie zaznaczył, że ze względu na brak czwartkowej sesji inwestorzy mogą podchodzić z asekuracją do mocniejszego zaangażowania w drugiej części obecnego tygodnia.

"Jeśli chodzi o przyszłe zachowanie WIG20, to zakładam ponowny test poziomu 2.300 pkt. po oczekiwanej przez rynek podwyżce stóp, jednak trudno powiedzieć, czy sektor bankowy będzie na tyle silny aby ten poziom trwale pokonać. Należy pamiętać, o braku czwartkowej sesji na giełdzie w Warszawie, co może skłonić inwestorów do bardziej asekuracyjnej postawy w drugiej części obecnego tygodnia" – zakończył Kozłowski.

WIG20 zakończył pierwszą sesję 2022 roku wzrostem o 0,86 proc. do 2.286,5 pkt., WIG natomiast zwyżkował o 1,13 proc. do 70.077,55 pkt. Mocniej rosły indeksy reprezentujące małe i średnie spółki. mWIG40 był relatywnie najmocniejszym indeksem poniedziałkowej sesji, zyskując 1,72 proc. do 5.382,71 pkt. Reprezentujących małe spółki sWIG80 zyskał natomiast 1,54 proc. i zamknął się na poziomie 20.363,95 pkt.

Na GPW obroty wyniosły 1,036 mld zł, z czego 801 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX zyskiwał 0,96 proc., francuski CAC 40 rósł o 1,02 proc., ustanawiając historyczne maksima. W Wielkiej Brytanii w poniedziałek giełda nie pracowała.

Na giełdach amerykańskich w czasie zamykania krajowego parkietu panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. Nasdaq100 zyskiwał 0,69 proc., S&P500 rósł o 0,26 proc., a DJI zwyżkował o 0,18 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 11 z 14 indeksów. Najmocniej urósł WIG.Games (3,79 proc.), WIG Budownictwo (2,76 proc.) oraz WIG Banki (2,00 proc.).

Wśród zniżkujących sektorów najbardziej straciły spółki z branży odzieżowej (- 1,87 proc.). Zniżkowały również indeksy reprezentujące branżę spożywczą (- 1,05 proc.) oraz farmaceutyczną (-0,45 proc.).

Spośród spółek z WIG20 liderem w połowie oraz na zakończeniu notowań był CD Projekt, który zyskał 3,99 proc. do 200,6 zł, przy dużych, sięgających 129 mln zł obrotach.

Relatywną siłę utrzymały również trzy z czterech największych pod względem kapitalizacji spółek z branży finansowej. Najwięcej, o 2,17 proc. zyskały akcje Pekao, przy 2,04-proc. zwyżce PZU, oraz 1,6-proc. wzrostach PKO BP.

Zdecydowanie słabszą drugą część sesji odnotowały Allegro oraz KGHM, które należały do liderów wzrostów w pierwszych godzinach poniedziałkowego handlu. Notowania ich akcji zamknęły dzień odpowiednio na 1,39 oraz 0,43 proc. plusach, oddając zdecydowaną większość wcześniejszych wzrostów.

Po mocnym początku notowań, duża cześć porannych zwyżek została zredukowana na wchodzących do WIG20 akcjach spółek energetycznych. Na zamknięciu Tauron zyskał 0,75 proc. do 2,674 zł, a kurs PGE wzrósł o 1,39 proc. do 8,174 zł.

Słabość z początku notowań utrzymały natomiast spółki z branży odzieżowej, z których kurs LPP spadł o 2,38 proc. (najwięcej w WIG20), a kurs CCC zniżkował o 0,57 proc. do 104,9 zł.

Zniżką zakończyła się również sesja na akcjach Dino (- 1,36 proc.), które były liderem wzrostów w ostatnim dniu notowań z 2021 roku. Kurs tej spółki jest jednak notowany tylko o ok. 4 proc. poniżej historycznego szczytu osiągniętego w październiku minionego roku.

W mWIG40 znaczące wzrosty z początku notowań utrzymały akcje Comarchu, które zamknęły sesję na 7,5 proc. plusie.

Ponad 5 proc. zwyżki zanotowały z kolei akcje Ten Square Games (5,73 proc.), LiveChatu (5,82 proc.), Huuuge (5,34 proc.) oraz mBanku (5,03 proc.).

O 5,07 proc. do 238,5 zł zyskał równie Budimex, który był jednym z liderów wzrostów wśród średnich spółek na półmetku poniedziałkowych notowań i przyczynił się do wyraźnego wzrostu indeksu sektorowego.

Spośród zniżkujących walorów z mWIG40, spadki z pierwszej części sesji utrzymały DataWalk oraz Pepco Group, które straciły odpowiednio o 3,54 i 3,14 proc.

Po trzech sesjach wzrostów, o 2,76 proc. spadły akcje Asbisu, a ich kurs na ok. 3 proc. zbliżył się do grudniowych minimów.

W przedziale od 1,7 do 2,04 proc. zniżkowały również akcje Kruka, Mabionu oraz Kernel Holding, który w pierwszej części notowań zyskiwał ok. 2 proc.

W sWIG80 liderem wzrostów był Getin Noble Bank, który zyskał 10,77 proc. przy sięgających 1,95 mln zł obrotach i utrzymał podwyższoną zmienność z końca 2021 roku.

Mocne wzrosty zanotowały również akcje OncoArendi Therapeutics (6,28 proc.), Forte (5,38 proc.) oraz Banku Ochrony Środowiska (5,93 proc.).

Spośród wchodzących do sWIG80 spółek najmocniej stracił Bumech (-2,79 proc.) przy największych w tym segmencie rynku obrotach sięgających 4,1 mln zł. Wyraźnie zniżkował również Pekabex (-2,08 proc.) do 23,5 zł, oraz Erbud (-1,89 proc.) do 52 zł.