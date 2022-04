Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,11 proc. i wyniósł 34.411,69 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,02 proc. i wyniósł 4.391,69 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 0,14 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.332,36 pkt.

„Oczekujemy, że EPS na rok 2022 prawdopodobnie spadnie nieco w trakcie roku, ale prawdopodobnie mniej niż myśleliśmy miesiąc temu. A im bardziej firma jest zorientowana na Stany Zjednoczone i bardziej zorientowana na usługi, tym lepsze będą prawdopodobnie perspektywy dla EPS” – powiedział analityk w Raymond James, Tavis McCourt.

Rosyjska inwazja wojskowa na terenach Ukrainy trwa już półtora miesiąca. Ukraina obiecała, że jej siły będą „walczyć do końca” w obleganym mieście portowym Mariupol, po tym, jak wygasło rosyjskie ultimatum nakazujące poddanie się pozostałym tam oddziałom ukraińskim.

Do siedmiu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego ataku rakietowego sił rosyjskich w Lwowie - poinformowali szef obwodu lwowskiego Maksym Kozycki i mer miasta Andrij Sadowy. 11 osób jest rannych.

5 osób zginęło a 20 zostało rannych w niedzielę w rezultacie rosyjskich bombardowań Charkowa (płn. wsch Ukrainy).

W USA trwa się sezon wyników za pierwszy kwartał 2022 roku - we wtorek raport fiskalny zaprezentuje Netflix, w środę Tesla, a w czwartek Snap.

W tym tygodniu wyniki zaprezentują też m.in. IBM, Procter and Gamble, Travelers, Dow Inc, Johnson and Johnson, American Express.

Analitycy FactSet przewidują, że 77 proc. spółek S&P 500 ogłaszających zysk na akcję będzie powyżej oczekiwań. Jak dotąd 7 proc. spółek indeksu zaprezentowało raport kwartalny. Analitycy FactSet przewidują, że zyski za pierwszy kwartał wzrosną o 5 proc.

Notowania Bank of America rosły o 2,5 proc. Zysk na akcję banku w I kw. wyniósł 80 centów. Rynek oczekiwał 75 centów.

Akcje Bank of NY Mellon zniżkowały o 4 proc. Zysk na akcję banku w I kw. wyniósł 86 centow Rynek oczekiwał 88 centów.

Twitter rósł o 3 proc. Spółka przyjęła nowy tymczasowy plan ws. praw akcjonariuszy, często nazywany „trującą pigułką”, dzień po tym, jak miliarder Elon Musk zaproponował, że kupi firmę za 43 mld USD. Zgodnie z nowym planem, jeśli jakakolwiek osoba lub grupa nabędzie co najmniej 15 proc. wyemitowanych akcji zwykłych Twittera bez zgody zarządu, pozostali akcjonariusze będą mogli nabyć dodatkowe akcje ze zniżką.

Zniżkowały firmy produkujące software. Zoom Video spadł 4 proc., Datadog zniżkował 3,6 proc. Okta i Workday straciły po ponad 2 proc.

Na lekkim plusie sesję zakończyły największe firmy technologiczne, w tym Meta Platforms, Apple, Microsoft i Alphabet.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 2 pb do 2,83 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rosła o 1 pb do 2,93 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 37 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 205 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj są wyceniane po 108,31 USD za baryłkę, po wzroście o 1,22 proc., czerwcowe futures na Brent idą w górę o 1,4 proc. do 111,30 USD/b.

Władze Szanghaju poinformowały w poniedziałek o trzech śmiertelnych przypadkach Covid-19. Wszystkie trzy osoby, które zmarły, były w podeszłym wieku, cierpiały na choroby towarzyszące, takie jak cukrzyca i nadciśnienie, i nie były szczepione przeciwko koronawirusowi - powiedział inspektor miejskiej Komisji Zdrowia Wu Ganyu.

Większość z 25 milionów mieszkańców Szanghaju już trzeci tydzień pozostaje w domach, ponieważ Chiny nadal stosują strategię "zerowej tolerancji" w celu powstrzymania epidemii, żądając odizolowania każdego, kto może być zarażony.

W poniedziałek Chiny poinformowały, że w ciągu ostatnich 24 godzin 23.362 osoby uzyskały pozytywny wynik testu na obecność wirusa, przy czym większość z nich nie wykazywała żadnych objawów i prawie wszystkie te osoby mieszkały w Szanghaju.

Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w I o 4,8 proc. rdr. Analitycy spodziewali się w I kw. wzrostu PKB o 4,4 proc., po wzroście w IV kw. 4 proc.

Sprzedaż detaliczna w Chinach spadła w marcu o 3,5 proc. rdr, po wzroście poprzednio o 6,7 proc.

Produkcja przemysłowa Chin wzrosła w marcu ujęciu rdr o 5 proc. wobec wzrostu poprzednio o 7,5 proc.