"W piątek trend umacniania złotego jest kontynuowany, a jednym z czynników wpierających go może być zbliżanie się zatwierdzenia polskiego KPO. Inwestorzy mają w pamięci różne perturbacje związane z tym programem, wobec czego dość nieufnie podchodzili do informacji o zbliżającym się jego zatwierdzeniu. Wydaje się jednak, że ta niepewność jest obecnie rozwiewana i złoty stopniowo umacnia się" – powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska Jarosław Kosaty.

Zdaniem ekonomisty, umocnieniu złotego sprzyjają też dane makro z polskiej gospodarki, które w ostatnio poznał rynek.

Według piątkowych danych GUS, produkcja przemysłowa w kwietniu rdr wzrosła o 13,0 proc. Konsensus PAP zakładał wzrost o 15,5 proc., a w ujęciu mdm produkcja przemysłowa spadła o 11,3 proc. Konsensus PAP zakładał spadek o 11,1 proc.

Wynagrodzenie w kwietniu rdr wzrosło o 14,1 proc. - konsensus PAP zakładał wzrost 12,6 proc., a w ujęciu mdm wynagrodzenie spadło o 0,6 proc. Konsensus PAP: -1,9 proc.

Zatrudnienie w kwietniu rdr wzrosło o 2,8 proc. - konsensusu PAP zakładał wzrost o 2,8 proc. W ujęciu mdm zatrudnienie wzrosło o 0,2 proc., a konsensus zakładał wzrost zatrudnienia o 0,1 proc.

Według GUS, ceny produkcji przemysłowej w kwietniu rdr wzrosły o 23,3 proc., a konsensus PAP zakładał wzrost o 20,7 proc. W ujęciu mdm ceny produkcji wzrosły o 1,9 proc., a konsensus PAP zakładał wzrost o 1,1 proc.

"Dzisiejsze dane pokazują silny wzrost płac, mocną produkcję przemysłową, a w przyszłym tygodniu czeka nas jeszcze sprzedaż detaliczna i stopa bezrobocia. Te dane są elementami, które będą wspierały dalszy trend umacniania złotego" – powiedział ekonomista.

Dane między innymi o sprzedaży detalicznej w Polsce za kwiecień br. GUS opublikuje 23 maja 2022.

Dane na temat stopy bezrobocia w Polsce GUS poda w najbliższą środę, 25 maja 2022.

"Również zaplanowane na przyszły tydzień głosowanie w Sejmie nad zniesieniem Izby Dyscyplinarnej, może być elementem wspierającym złotego" – powiedział ekonomista Santander Bank Polska.

Kosaty zakłada, że w takim otoczeniu złoty będzie się dalej umacniał, choć tendencje te mogą nieco hamować obawy o globalne spowolnienie, związane z rosnącymi cenami surowców energetycznych oraz inflacją.

"Krótkookresowo, w perspektywie tygodnia szacuję potencjał do umocnienia złotego względem euro na okolice 4,60" – powiedział ekonomista.

O godzinie 16.37 kurs EUR/PLN spada o 0,5 proc. do 4,6244, a USD/PLN zniżkuje o 0,24 proc. do 4,3782.

Na rynkach bazowych para EUR/USD spada o 0,22 proc. do 1,0565.

RYNEK DŁUGU

"W tym tygodniu mieliśmy wyraźne umacnianie polskiego długu, którego podstawą była fala obaw o globalne spowolnienie. Dane makro z USA były mieszane, ale wraz z przeceną na giełdzie amerykańskiej nastrój ten udzielał się polskiemu rynkowi i rentowności długu zniżkowały" – powiedział ekonomista Santander Bank Polska.

"Równocześnie aukcje zamiany, które mieliśmy w tym tygodniu pokazały silny popyt na polskie papiery, co pokazuje, że na rynku rośnie obawa, jak dalsze procesy inflacyjne wpłyną na stan globalnej koniunktury" - powiedział Kosaty.

Zdaniem ekonomisty, konflikt na Ukrainie będzie się przedłużał, co negatywnie wpłynie na łańcuchy dostaw, a to z kolei będzie wspierać presję inflacyjną.

"W polskiej gospodarce nie widać póki co spowolniania trendów inflacyjnych, szczególnie w kontekście dzisiejszych danych. W takim otoczeniu wydaje się, że szczyt inflacyjny jest jeszcze przed nami i może być on wyższy, niż się na ten moment ekonomistom wydaje. To z kolei powoduje, że potencjał do dalszego spadku rentowności wydaje się niewielki, a z kolei potencjał do przesunięcia w górę całej krzywej rentowności, w moim przekonaniu, istnieje" – powiedział ekonomista.

Ekonomista uważa, że przy możliwym szczycie inflacji w okolicach 15 proc. w najbliższych miesiącach i rosnącej presji płacowej w gospodarce, trudno będzie RPP zatrzymać się szybko z podwyżkami stóp nawet w obliczu obaw o stan polskiej gospodarki.

"W takim otoczeniu presja na wzrost rentowności krajowego długu utrzyma się, a korekty które pojawiały się w ostatnich dniach mogą zdarzać się co raz częściej. Moim zdaniem, na polskich 10-latkach jest miejsce na wzrost rentowności w kierunku strefy 7-7,5 proc. w perspektywie najbliższych miesięcy" – podsumował ekonomista Santander Bank Polska.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 2,2 pb do 2,833 proc., a niemieckich zwyżkują o 2,3 pb do 0,9595 proc.