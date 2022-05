Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 9,41 mln zł wobec 4,15 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk operacyjny wyniósł 9,4 mln zł, a zysk netto ok 4 mln zł - oznacza to, że na działalności operacyjnej spółka osiągnęła wynik o ponad 127% lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W przypadku zysku netto oznacza to wzrost o ponad 123%. Należy jednak zwrócić uwagę, że w kosztach finansowych, zgodnie z MSSF 3, ujęte zostały jako koszty okresu koszty powiązane z przejęciem, które Software Mind, jako jednostka przejmująca poniósł aby doprowadzić do połączenia jednostek w ramach procesów M&A - mowa tutaj o kosztach doradczych, prawnych, wycen czy innych za usługi profesjonalne lub doradcze. Bez uwzględnienia kosztów zdarzeń jednorazowych wynik netto za I kwartał 2022 roku kształtuje się na poziomie ok 7 mln zł - tj. niemal 3-krotnie wyższym niż w okresie 3M 2021 roku. Patrząc z tej perspektywy oznacza to, że część przypadająca dla akcjonariusza dominującego wynosi ok 0,85 mln zł. Pozostała część w wysokości 6,2 mln zł to zysk dla akcjonariuszy mniejszościowych. Dla porównania w analogicznym okresie 2021 roku pełna wartość zysku netto wyniosła niespełna 1,8 mln zł i był to w całości zysk przypadający dla akcjonariusza dominującego, tj. przed okresem sprzedaży części udziałów w Software Mind" - czytamy w komentarzu do wyników

"W analizowanym okresie Ailleron wykazał EBITDA na poziomie 12,2 mln zł, tj. na poziomie o ok. 96% wyższym do wyniku zrealizowanego w roku poprzednim, kiedy to wyniosła ona ok. 6,2 mln zł - daje to przyrost wartościowy o blisko 6 mln zł" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 76,71 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 38,97 mln zł rok wcześniej.

"Nadal dominuje sprzedaż eksportowa przy coraz wyższej dynamice sprzedaży. Jest to trend, jaki systematycznie jest utrzymywany na przestrzeni ostatnich lat. Sprzedaż eksportowa wzrosła na przestrzeni 3M 2022 roku do ponad 57,5 mln zł i osiągnęła dynamikę ponad 220% (eksport uwzględnia również przychody realizowane dla klientów eksportowych a denominowane w walucie polskiej z uwagi na fakturowanie ich przez polskie przedstawicielstwa). W analogicznym okresie 2021 roku sprzedaż eksportowa wyniosła blisko 17,9 mln zł co oznacza, że nominalnie nastąpił wzrost o niemal 39,7 mln zł" - czytamy dalej w komentarzu.

"W szczególności, sukcesywny przyrost eksportu jest konsekwencją rosnącego udziału biznesu Technology Services, który jest niemal w 100% biznesem eksportowym, a także rosnącego udziału eksportu w takich produktach jak LB (LiveBank). Ailleron kładzie nacisk na rozwój w kilku kluczowych dla Spółki kierunkach - przede wszystkim są to: Europa Zachodnia, Azja Południowo-Wschodnia oraz Stany Zjednoczone - czyli rynki, gdzie spółka jest w stanie osiągać wyższe marże. Patrząc z perspektywy dwóch kluczowych rynków eksportowych to należy podkreślić, że dynamika wzrostu przychodów r/r w okresie 3M 2022 wyniosła odpowiednio - dla Unii Europejskiej niemal 209%, a dla Stanów Zjednoczonych ok. 220%" - napisano także.

Jeżeli chodzi o strukturę segmentową, to nie zmieniła się ona znacząco w porównaniu do okresu porównywalnego. Grupa Ailleron działała nadal w trzech obszarach: Technology Services (poprzednio Enterprise Services), operujący w ramach spółki Software Mind oraz FinTech i HotelTech operujące w ramach Ailleron.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 4,3 mln zł wobec 0,84 mln zł straty rok wcześniej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

(ISBnews)