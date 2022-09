"W czwartek warszawskie indeksy zachowywały się relatywnie dobrze na tle rynków bazowych - główne europejskie indeksy są na lekkich minusach, od niewielkich spadków zaczęła się także sesja w USA, tymczasem indeks WIG20 uplasował się właściwie na czele wzrostów w Europie" - powiedział PAP Biznes Michał Krajczewski z BM BNP Paribas.

Ekspert zwrócił uwagę na rosnące w czwartek największe spółki konsumenckie i informatyczne.

"Allegro, Asseco Poland i CD Projekt znalazły się w gronie największych wzrostów, co było pozytywne, tym bardziej, że amerykański indeks spółek technologicznych NASDAQ zaczął dzień od spadków. Widać tu więc relatywną siłę naszej giełdy" - powiedział Krajczewski.

"Mamy kolejny dzień prób odbicia na WIG20 po wtorkowym mocnym spadku, tymczasem na niemieckim indeksie DAX czy amerykańskim S&P tych prób odbicia takich wyraźnych nie ma" - dodał.

Krajczewski wskazał, że w krótkim ujęciu - jednej, dwóch sesji - warszawska giełda zachowuje się relatywnie dobrze, ale w dłuższym ujęciu wciąż jest w trwającym od początku roku trendzie spadkowym i jest jedną z najgorzej zachowujących się na świecie.

"Z punktu widzenia analizy technicznej to jakieś rozstrzygnięcia będą w przypadku wybicia ponad poziom 1.600 pkt. albo lokalnego minimum w okolicy 1.450 pkt. Na razie indeks będzie się konsolidował pomiędzy tymi poziomami i dopiero przekroczenie któregoś z tych poziomów da sygnał do większego ruchu" - powiedział Krajczewski.

WIG20 zakończył czwartkową sesję wzrostem o 0,75 proc. do 1.540 pkt. Indeks mWIG40 wzrósł na zamknięciu o 0,15 proc., a sWIG80 poszedł w górę o 0,20 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,55 proc.

W ujęciu sektorowym najsłabszy na koniec sesji był indeks WIG-Energetyka (-1,6 proc.). Sesję na największym plusie zakończył z kolei indeks WIG-Media (+2,4 proc.).

Obroty na GPW wyniosły 883 mln zł, z czego 701 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowanymi spółkami były w czwartek CD Projekt (94 mln zł) i PKN Orlen (90 mln zł).

W WIG20 liderami wzrostów okazały się Dino Polska i Asseco Poland, których kursy zwyżkowały na zamknięciu po ok. 2,1 proc. O 1,7 proc. poszło w górę Allegro, a o 1,6 proc. KGHM.

Największy spadek w indeksie odnotował z kolei mBank (-1,6 proc.).

W mWIG40 najmocniej wzrosły PKP Cargo (+3,9 proc.) i ING Bank Śląski (+3,5 proc.). O 3,2 proc. wzrosła Develia, a o 3,4 proc. Wirtualna Polska.

Negatywnie w indeksie średnich spółek wyróżniły się Bogdanka i Asseco SEE, których kursy poszły w dół odpowiednio o: 6,1 proc. i 5,6 proc. Jak poinformował wiceprezes Bogdanki Artur Wasilewski, grupa zakłada, że upora się z problemami geologicznymi w kopalni do końca roku. W środę Bogdanka obniżyła do 8,3 mln ton z 9,2 mln ton plan produkcyjny węgla handlowego w 2022 roku.

Wyraźnie, bo o 3,8 proc., spadł ponadto kurs Tauronu.

W gronie spółek z indeksu sWIG80 największy wzrost odnotował Bumech (+20,4 proc.). Był to także największy wzrost kursu na całej GPW podczas czwartkowej sesji.

O 7,3 proc. wzrosły notowania Compu. Spółka podała, że zakłada uzyskanie trwałej rentowności i pozytywnej kontrybucji projektu M/platform do zysku EBITDA grupy począwszy od 2023 roku. Po zapewnieniu rentowności na rynku spożywczym w Polsce, grupa skupi się na rozwoju perspektyw eksportowych na rynku FMCG oraz na innych branżach w Polsce.

O 5,9 proc. poszło w górę Votum, a o 4,4 proc. PCF Group.

O 2,7 proc. wzrósł kurs Wieltonu. Spółka podała, że miała w II kw. br. 822,2 mln zł przychodów (konsensus 831,4 mln zł), 61,1 mln zł EBITDA (konsensus 30,9 mln zł) oraz 75 mln zł zysku netto j.d. (konsensus 4,4 mln zł). Na wynik netto wpłynęły pozytywnie zdarzenia jednorazowe - ich łączny wpływ wyniósł 53,9 mln zł.

Po drugiej stronie tabeli znalazły się ZE PAK (-7,6 proc.), Astarta (-5 proc.), Oponeo (-4,7 proc.) i Asseco BS (-4,3 proc.).

O 2,4 proc. spadł kurs AutoPartnera. Spółka podała, że miała w II kw. br. 707 mln zł przychodów (konsensus 709,5 mln zł), 77,9 mln zł EBITDA (konsensus 85,9 mln zł) oraz 52,4 mln zł zysku netto j.d. (konsensus 59,1 mln zł). Jak wynika z wypowiedzi wiceprezesa spółki Piotra Janty, Auto Partner chciałby utrzymać w całym 2022 roku dynamikę wzrostu sprzedaży z "2" z przodu.

O 4,6 proc. poszedł w dół Boombit. Spółka szacuje, że miała w pierwszym półroczu 2022 roku 148,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, 11,8 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, 11,8 mln zł EBITDA i 4,2 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie 2021 roku spółka miała 113,6 mln zł przychodów, 18,4 mln zł EBITDA i 9,4 mln zł zysku netto;

Na szerokim rynku negatywnie wyróżnił się Coal Energy, który spadł na zamknięciu o 8,3 proc. przy obrotach na poziomie 20 mln zł.

