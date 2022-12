Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,58 proc. i wyniósł 34.005,04 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł 1,43 proc. i wyniósł 3.990,56 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w górę 1,26 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.143,74 pkt.

W tym tygodniu inwestorzy oczekują na posiedzenie Fedu w środę oraz na odczyt CPI w USA za listopad we wtorek. Rynki czekają też na decyzje EBC i Banku Anglii, a także banków centralnych w Meksyku, Norwegii, na Filipinach, w Szwajcarii i na Tajwanie.

Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wyceniają 91 proc. szans na podwyżkę stóp procentowych o 50 pb. do przedziału 4,25-4,50 proc., przy czym rynki pieniężne przewidują, że stopy osiągną szczyt w maju 2023 r. na poziomie 4,96 proc.

Patrick Spencer, wiceprezes ds. akcji w banku inwestycyjnym Baird, powiedział, że banki centralne zaczną przyjmować mniej agresywną postawę w tym tygodniu, chociaż wtorkowe dane o CPI będą kluczowe w tym względzie.

„To ostatni ważny tydzień w roku, po tym tygodniu nie będzie prawdziwych katalizatorów dla rynków. Jeśli odczyt CPI będzie pozytywny dla rynków, to zacznie się wyścig i dostaniemy rajd na koniec roku. Jeśli chodzi o recesję, to myślę, że z pewnością jest wyceniona na rynkach. Kluczem do recesji jest ogólnie zatrudnienie i myślę, że rynek pracy będzie silniejszy niż inwestorzy się spodziewają” — powiedział Spencer.

„Chcemy również wiedzieć, czy prezes Powell otworzy drzwi dla spowolnienia tempa podwyżek stóp proc. do 25 pb od lutego. Zgodnie z wycenami rynkowymi można przyjąć, że jesteśmy bliżej końca cyklu podwyżek i jest to niewielki czynnik spadkowy dla USD” – powiedział Chris Weston, szef działu badań w Pepperstone.

Kevin Cummins, główny ekonomista ds. USA w NatWest, powiedział, że jakakolwiek niespodzianka w listopadowym raporcie CPI raczej nie odwróci Fed od podwyżki stóp o 50 punktów bazowych, chociaż odegrałaby swoją rolę w kształcie komunikatu po posiedzeniu i tonie wypowiedzi Powella podczas konferencji.

„Warunki finansowe drastycznie się poprawiły od październikowego odczytu CPI opublikowanego w zeszłym miesiącu, więc Fed prawdopodobnie wykorzysta grudniowe posiedzenie FOMC, aby je zacieśnić. Uważamy, że rynki są zbyt optymistyczne, jeśli chodzi o stopy procentowe po pierwszym kwartale i spodziewamy się, że Powell przyjmie bardziej jastrzębi ton, a wykres dot-plot wskaże wyższe stopy proc. przez dłuższy okres niż to, co jest obecnie wyceniane na rynkach kontraktów terminowych” – powiedział Cliff Hodge, dyrektor ds. inwestycji w Cornerstone Wealth.

Z ankiety Bloomberg News wynika, że najwięksi światowi inwestorzy przewidują, że w 2023 r. akcje odnotują dwucyfrowe wzrosty. 71 proc. respondentów spodziewa się wzrostu cen akcji, podczas gdy 19 proc. prognozuje spadki. Dla tych, którzy prognozują zwyżki, średnia odpowiedź to wzrosty o 10 proc.

Michael Wilson z Morgan Stanley i David Kostin z Goldman Sachs Group Inc. przewidują, że zyski spółek w USA mogą spaść bardziej niż oczekiwano w 2023 r., ponieważ marże firm znajdą się pod presją, co stanowi trudne tło dla rynków akcji.

Firma biotechnologiczna Horizon Therapeutics rosła o 15 proc. po ofercie wykupu od Amgen za 26 mld USD. Amgen spadł ponad 2 proc.

Coupa Software zwyżkował o 27 proc. po doniesieniach medialnych, że Thoma Bravo prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia firmy.

Rivian Automotive spadł o 1 proc. po tym, jak firma wstrzymała rozmowy partnerskie z Mercedes-Benz Vans na temat produkcji elektrycznych samochodów dostawczych w Europie.

Notowania Under Armour zwyżkowały o 3 proc. Stifel podniósł rekomendację dla akcji spółki do „kupuj” z „trzymaj”.

Akcje Accenture spadły o 3 proc. po tym, jak Piper Sandler obniżył rekomendację dla akcji spółki do „niedoważaj” z „neutralnie”.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 1 pb. do 3,59 proc. Dochodowość 30-letnich rosła o 1 pb. do 3,57 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -79 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -67 pb. Poziom inwersji krzywej rentowności osiąga najwyższe poziomy od czterdziestu lat.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 73,47 USD za baryłkę, po wzroście o 3,46 proc., a lutowe futures na Brent zwyżkują o 2,61 proc. do 78,10 USD/b.