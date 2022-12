Reklama

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,7855 USD za funt i zyskuje 0,60 proc.

Ogólna poprawa chińskiej gospodarki

Inwestorzy liczą na wprowadzenie przez chińskie władze silniejszych bodźców w celu wsparcia osłabionej blokadami covidowymi gospodarki.

Wicepremier Chin Liu He powiedział, że chińscy oficjele są mocno przekonani co do tego, że chińska gospodarka odnotuje w przyszłym roku "ogólną poprawę".

Liu wskazał, że władze rozważają różne nowe środki, aby wzmocnić chiński rynek nieruchomości, który jest filarem gospodarki.

Wicepremier dodał, że Chiny znajdują się na etapie stosunkowo szybkiej urbanizacji i tak będzie w najbliższej perspektywie, a popyt na mieszkania i domy jest wystarczający, aby wspierać stały wzrost na chińskim rynku budowlanym.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie kosztowała 8.294,00 USD za tonę, niżej o 2,6 proc., czyli 223 USD.