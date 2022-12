Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 764 punkty, czyli o 2,25 proc. i wyniósł 33.202,22 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł 2,49 proc. i wyniósł 3.895,75 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w dół o 3,23 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.810,53 pkt.

Rada Prezesów EBC podniosła w czwartek stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 50 pb. do odpowiednio: 2,50 proc., 2,75 proc. i 2,00 proc. EBC podał, że program skupu aktywów (APP) będzie zmniejszany od marca 2023 r. o 15 mld euro miesięcznie. EBC podniósł projekcje inflacji do 6,3 proc. w 2023 r. i 3,4 proc. w 2024 r. EBC zapowiedział dalsze podwyżki stóp proc.

"W tym momencie oceniamy, że będziemy musieli znacząco podnieść stopy procentowe. Jest całkiem oczywiste, że na podstawie danych, którymi dysponujemy w tej chwili, znaczny wzrost w stałym tempie oznacza, że powinniśmy spodziewać się podwyżek stóp procentowych w tempie 50 pb. przez pewien czas" – powiedziała podczas konferencji prasowej prezes EBC Christine Lagarde, dodając, że można się spodziewać podwyżek stóp proc. o 50 pb. na posiedzeniach w lutym i marcu.

Inwestorzy śledzą też decyzje innych światowych banków centralnych.

Bank Anglii (BoE) podniósł główną stopę procentową o 50 pb. do 3,50 proc. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków.

6 bankierów z BoE głosowało za podwyżką stóp procentowych o 50 pb., 1 za podwyżką o 75 pb. i 2 za brakiem podwyżek. W komunikacie podano, że dalsze podwyżki stóp proc. będą wskazane, jeśli sytuacja gospodarcza będzie rozwijać się zgodnie z prognozami.

Swoje ustalenia monetarne podał też bank centralny Szwajcarii, który podwyższył stopy procentowe o 50 pb. do 1,00 proc. Bank nie wykluczył kolejnych podwyżek kosztu kredytu, aby zagwarantować stabilność cen.

Z kolei bank centralny Norwegii - Norges Bank - podwyższył stopy procentowe o 25 pb. Główna stopa procentowa wynosi po podwyżce 2,75 proc., a Norges Bank wskazał, że bardzo prawdopodobna jest kolejna podwyżka kosztu kredytu w I kw. 2023 r.

W środę Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 50 pb. do przedziału 4,25-4,50 proc. FOMC powtórzył, że dalsze podwyżki stóp procentowych będą właściwe.

Prezes Fedu Jerome Powell podczas konferencji po posiedzeniu Rezerwy powiedział, że Fed nie rozważa obniżek stóp proc. w USA w 2023 roku.

"Za każdym razem, gdy otrzymujemy lepsze od oczekiwań dane o inflacji, to rynek nakręca się na myślenie, że to będzie moment, w którym Fed uderzy w gołębie tony, a potem następuje rozczarowanie. Wydaje się, że jest to powtarzający się schemat i myślę, że będzie on kontynuowany również w pierwszym kwartale 2023 r.” - powiedziała Fiona Cincotta, strateg CityIndex.

"W gruncie rzeczy rynek nadal uważa, że inflacja zbliży się do celu w 2023 r. Prawdopodobnym skutkiem potencjalnego impasu między Fed a rynkami jest zmienność na giełdach” - powiedział Chris Weston, szef działu badań w Pepperstone.

Dziennik „The Wall Street Journal” podał, powołując się na źródła, że Chiny wracają do skupiania się na wzroście gospodarczym, a wyżsi urzędnicy opracowują plan wzrostu PKB o 5 proc. w przyszłym roku.

W czwartek inwestorzy otrzymali sporą porcję najnowszych danych makro z amerykańskiej gospodarki. Okazały się one w dużej części gorsze od oczekiwań analityków, chociaż rynek pracy kolejny raz potwierdził swoją siłę.

Produkcja przemysłowa w USA w listopadzie spadła o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. Oczekiwano 0,0 proc. mdm, wobec -0,1 proc. miesiąc wcześniej. Przetwórstwo przemysłowe spadło o 0,6 proc. mdm. Prognozowano -0,2 proc., wobec +0,3 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,1 proc.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych amerykańskich firm wyniosło 79,7 proc. vs konsensus 79,8 proc. i wobec 79,9 proc. miesiąc wcześniej.

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w grudniu wzrósł do -13,8 pkt. z -19,4 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie -10 pkt.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w grudniu spadł do -11,2 pkt. z -4,5 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -1 pkt.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 211 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 232 tys. wobec 231 tys. poprzednio, po korekcie z 230 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,671 mln w tygodniu, który skończył się 3 grudnia. Analitycy oczekiwali 1,674 mln wobec notowanych poprzednio 1,670 mln, po korekcie z 1,671 mln.

Sprzedaż detaliczna w USA w listopadzie spadła o 0,6 proc. miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż spadnie o 0,2 proc.

Sprzedaż detaliczna z wykluczeniem sprzedaży aut spadła o 0,2 proc. mdm. Oczekiwano +0,1 proc. Miesiąc wcześniej sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 1,3 proc. w ujęciu mdm, a z wykluczeniem sprzedaży aut wzrosła o 1,2 mdm

Departament Handlu USA umieścił w czwartek 36 chińskich firm z branży elektronicznej na czarnej liście, w praktyce odcinając je od importu amerykańskich technologii. Na listę trafił też jeden z najważniejszych chińskich producent układów scalonych, YMTC, a także firmy zaopatrujące rosyjski i irański przemysł zbrojeniowy.

Jak zapowiedział resort w czwartek, 36 chińskich firm trafi na tzw. Entity List, co w praktyce uniemożliwi im import amerykańskich produktów, z czego 21 zostanie objęte dodatkowym zakazem sprzedaży produktów wyprodukowanym z użyciem amerykańskiego sprzętu lub technologii ("foreign direct product rule", FDPR).

Ogłoszone w czwartek działania to kolejny krok po tym, gdy w październiku kilkadziesiąt chińskich podmiotów zostało odciętych od amerykańskich technologii. Ówczesne restrykcje były uważane za najmocniejszy dotąd cios zadany chińskiemu sektorowi półprzewodników.

Rentowność 10-letnich UST spadła o 3 pb. do 3,45 proc. Dochodowość 30-letnich spadła o 2 pb. do 3,47 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -80 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -88 pb. Poziom inwersji krzywej rentowności osiąga najwyższe poziomy od czterdziestu lat.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 75,61 USD za baryłkę, po spadku o 2,09 proc., a lutowe futures na Brent zniżkują o 1,9 proc. do 81,11 USD/b.