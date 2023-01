"Szacunki przewidują wzrost sprzedaży w większości segmentów operacyjnych Grupy. W hotelarstwie sprzedaż wzrosła do poziomu 137,73 mln (vs 52,95 mln); w budownictwie przemysłowym do poziomu 250,27 mln (vs 129,92), w przemyśle do poziomu 276,31 mln (vs 181,54 mln) mln; w

automatyce i elektroenergetyce do poziomu 109,36 mln (vs 100,37 mln), a w najmie aktywów do kwoty 3,52 mln (vs 3,12 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

W pozostałych dwóch segmentach działalności wartości przychodów odnotowano spadek: w segmencie deweloperskim z 34,19 mln w 2021 roku, do 33,59 mln w 2022; zaś w segmencie odzieżowym z 73,72 mln, do poziomu 71,31 mln, podano również.

Grupa Kapitałowa Immobile to bydgoski konglomerat, notowany na GPW od 2007 r. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu, branży odzieżowej, automatyce i elektroenergetyce oraz budownictwie przemysłowym.

(ISBnews)