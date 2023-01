Od początku roku indeksy giełdowe pną się w górę. Amerykański S&P 500 zyskał blisko 5 proc., niemiecki DAX prawie 8 proc., a polski WIG20 ponad 5 proc. Lepsze nastroje na rynku kapitałowym niż w 2022 r. mogą skłonić duże spółki do debiutów giełdowych. Zdaniem ekspertów może do nich dojść najwcześniej w drugim półroczu. W grę wchodzi m.in. kilka znanych firm z innowacyjnych branż, których rynkowa wartość sięga od kilkunastu do nawet kilkuset miliardów dolarów.