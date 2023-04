Virgin Orbit Holdings Inc. złożyło wniosek o upadłość. Powiązana z miliarderem Richardem Bransonem firma nie zdobyła finansowania niezbędnego do kontynuowania działalności operacyjnej i została zmuszona do zwolnienia 85 proc. personelu.

Firma posiada aktywa o wartości 243 miliona dolarów oraz całkowite zadłużenie w wysokości 153,5 miliona dolarów. Od czasu wejścia na giełdę nie udało jej się wygenerować zysku. Akcje Virgin Orbit tracą mocno na wartości od początku 2022 roku. Szczególnie dotkliwy był pod tym względem ostatni miesiąc. Dziś akcje Virgin są wyceniane aż 98 proc. poniżej historycznego szczytu. Reklama W przeciwieństwie do niektórych rynkowych konkurentów, którzy wystrzeliwują rakiety z ziemi, Virgin Orbit wykorzystuje technikę znaną jako start z powietrza. Polega ona na tym, że rakieta LauncherOne jest wystrzeliwana na dużej wysokości spod skrzydła zmodyfikowanego samolotu Boeing 747. Firma zaczęła opracowywać rakietę w Virgin Galactic na wiele lat przed formalnym utworzeniem firmy zajmującej się wystrzeliwaniem satelitów. Krytycznym momentem dla Virgin Orbit była styczniowa misja, która miała być pierwszym przypadkiem orbitalnego wyniesienia satelit z obszaru Wielkiej Brytanii. Powodem jej niepowodzenia były problemy z filtrem paliwa podczas lotu, w wyniku których pojazd nie dotarł do orbity, co doprowadziło do utraty dziewięciu małych satelitów. Reklama Virgin Orbit to część Virgin Group. Została wydzielona z macierzystej spółki w 2017 roku i miała specjalizować się w wynoszeniu na orbitę małych satelitów. apat