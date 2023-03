Kernel odnotował 206,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. r.obr. 2022/2023 (zakończonym 31 grudnia 2022 r.) wobec 213,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 244,36 mln zł wobec 250,2 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 277 mln zł wobec 292 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 235,23 mln zł w II kw. wobec 1 877,23 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody Grupy Kernel Holding w II kw. FY2023 spadły o 34% r/r do 1 235 mln USD z powodu wolumenowego zmniejszenie eksportu zboża, oleju słonecznikowego i śruty. [...] Napędzany głównie przez zmniejszenie wolumenu sprzedaży, koszt własny sprzedaży grupy w okresie sprawozdawczym spadł o 40% r/r. Koszty wysyłki i obsługi stanowiły 23% kosztu własnego sprzedaży w okresie w okresie październik-grudzień 2022 r., zwiększając się o 120% r/r i 64% kw/kw i odzwierciedlając gwałtownie rosnące koszty logistyki przy eksporcie towarów z Ukrainy. W efekcie zysk brutto w II kw. FY2023 spadł o 15% r/r, osiągając poziom 294 mln USD" - czytamy w raporcie.

"EBITDA Kernela w okresie październik-grudzień 2022 r. spadła o 5% r/r do 277 mln USD, przy czym wkład segmentów był następujący: EBITDA segmentu Oilseeds Processing wzrosła o 10% do 66 mln USD, głównie dzięki drugiemu z rzędu kwartałowi silnej marży z tłoczenia dla tych graczy, którym udało się w drugim kwartale z rzędu zorganizować logistykę eksportu oleju słonecznikowego z Ukrainy. Marże segmentu były również wspierane przez nowe zbiory słonecznika wchodzącego na rynek w II kw. FY2023. Pomimo poprawy marż r/r w omawianym okresie dla wszystkich działalności w ramach segmentu Infrastruktura i Handel, ponad dwukrotne zmniejszenie wolumenów eksportowych spowodowało spadek EBITDA segmentu o 46% r/r do 62 mln USD. Segment rolniczy odnotował solidny wynik EBITDA w wysokości 204 mln USD, co oznacza wzrost o 45% r/r" - czytamy dalej.

W I poł. r.obr. 2022/2023 spółka miała 368,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 423,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 889,78 mln zł w porównaniu z 3 216,74 mln zł rok wcześniej.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)