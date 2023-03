Rafako, PBG oraz MS Galleon zawarły aneks do umowy sprzedaży 7 665 999 akcji Rafako należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited, a więc pośrednio 34 800 001 akcji Rafako, podała spółka. Spółki potwierdzają wolę w zakresie kontynuacji i dalszej realizacji transakcji przewidzianej w umowie, a termin zamknięcia transakcji przedłużono do najpóźniej 30 kwietnia 2023 roku.