Priorytetem Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka na ten rok i kolejne lata jest m.in. poprawa rentowności i stopniowy powrót do jej poziomu sprzed pandemii, poinformował prezes Piotr Mikrut. Spółka liczy się z tym, że 2023 może być kolejnym rokiem spadku sprzedaży w ujęciu wolumenowym.

"Kwestia poprawy marż jest priorytetem zarządu w tym roku i w latach kolejnych. Przy tak dużej inflacji i dużej dynamice wzrostu kosztów [...] trudno nam jest w krótkim okresie czasu zrównoważyć te wzrosty i utrzymać marżę przez dostosowywanie cen finalnych produktów. W 2023 r. spodziewamy się, że ta dynamika [wzrostu kosztów] mocno wyhamuje i będziemy robić wszystko, by ta rentowność powoli wracała do poziomów - powiedziałbym - przedcovidowych" - powiedział Mikrut podczas konferencji prasowej.

Wcześniej podczas konferencji mówił, że spółka spodziewa się w tym roku wypłaszczenia wzrostu cen surowców.

"Nie spodziewamy się, że będziemy się dalej mierzyć z presją wzrostu cen surowców [...] Generalnie surowce powinny zachowywać się stabilnie" - podkreślił.

Zarząd wskazał, że otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne oraz konsekwencje związane z dynamiką procesów w nim zachodzących (np. wysokie koszty odsetkowe, negatywny sentyment wśród konsumentów, szoki cenowe etc.) najprawdopodobniej będą miały wpływ na wyniki grupy również w sezonie 2023. Według niego, kluczowa będzie m.in. wysoka inflacja, która rodzi obawy konsumentów o ich kondycję, co w efekcie tworzy presję popytową, w tym również na wyroby grupy - co może skutkować dalszym spadkiem wolumenów sprzedaży.

"W ostatnich latach te wolumeny spadły. I w 2021 r. zanotowaliśmy spadek wolumenowy sprzedaży, i również w 2022 r. był spadek, i również w tym roku bierzemy pod uwagę, że może to być trzeci rok spadku wolumenowego" - powiedział Mikrut.

Spółka oszacowała wstępnie, że jej udział w polskim rynku zwiększył się w 2022 r.

"Urośliśmy o ok. 1 pkt proc. z roku na rok i to jest bardzo dobry wynik w tych warunkach" - podkreślił prezes.

Mikrut podtrzymał też, że spółka planuje ograniczać capex bez negatywnego wpływu na zdolność do osiągania celów biznesowych i że jest "doinwestowana".

"Zyski w kolejnych latach będziemy chcieli przeznaczać na dywidendę, a tę część, która nie będzie przeznaczona na dywidendę, przeznaczymy na zmniejszanie zadłużenia. Celem jest zadłużenie na poziomie 1x EBITDA" - powiedział także prezes.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2022 r. miała 792 mln zł skonsolidowanych przychodów.

