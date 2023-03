Wawel odnotował 36,98 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r. wobec 43,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 37,55 mln zł wobec 56,34 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 66,9 mln zł wobec 86,06 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 585,14 mln zł w 2022 r. wobec 517,95 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ogółem za 2022 rok wyniosły 585 142 tys. zł i stanowią 113% dynamiki w stosunku do ubiegłego roku. Wiodącą pozycję w sprzedaży grup asortymentowych Wawel S.A. zajmują: czekolada nadziewana i twarda, cukierki w czekoladzie, galaretki pektynowe (Fresh&Fruity). Spółka sprzedaje swoje produkty do prawie wszystkich sieci handlowych i dyskontowych w Polsce tj. m.in: Biedronka, Dino, Netto, Carrefour, Makro Cash and Carry, Auchan, Lidl, Kaufland" - czytamy w raporcie.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 585,14 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)