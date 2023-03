ZUE odnotowało 16,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 11,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 18,14 mln zł wobec 14,16 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 31,9 mln zł wobec 27,06 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 921,42 mln zł w 2022 r. wobec 851,45 mln zł rok wcześniej.

"Grupa ZUE w 2022 r. zanotowała wzrost zysku brutto na sprzedaży o prawie 22% do blisko 42,8 mln zł, EBITDA wyniosła 31,9 mln zł (+17,9% r/r), a zysk netto [ogółem] blisko 17,3 mln zł (+46,3% r/r). Przychody ze sprzedaży grupy były na poziomie ponad 921,4 mln zł (+8,2% r/r). Marża brutto wzrosła do 4,6%, z 4,1% rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki wypracowała m.in. spółka handlowa z Grupy ZUE - Railway gft Polska" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Możemy przedstawić naszym akcjonariuszom solidne wyniki przede wszystkim dzięki konsekwentnie realizowanym działaniom w obszarze operacyjnym i finansowym. W zeszłym roku działaliśmy, podobnie jak cała gospodarka, w niestabilnych warunkach związanych z sytuacją geopolityczną. Dobra organizacja i efektywne reagowanie na zmienne otoczenie miało szczególne znaczenie" - powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w materiale.

Wartość portfela zamówień grupy to ok. 1,8 mld zł. Większość stanowią kontrakty kolejowe. W portfelu po raz pierwszy pojawiły się kontrakty kolejowe pozyskane w Rumunii. Dodatkowo pod koniec ub.r. oferta ZUE na kwotę netto 785 mln zł została wybrana przez PKP PLK jako najkorzystniejsza w przetargu w obszarze Będzin - Katowice. Kontrakt ma finansowanie ze środków unijnych z programu CEF, Grupa ZUE oczekuje na podpisanie umowy. Po jej podpisaniu wartość portfela zamówień będzie wynosiła ok. 2,6 mld zł, podano także.

"Na rynku krajowym pozyskiwaliśmy z dobrym skutkiem nowe kontrakty głównie na rynku miejskim, który w ostatnich latach istotnie zyskał na znaczeniu w naszej działalności. Co istotne, na rynku miejskim w 2022 r. podpisaliśmy także długoterminowe kontrakty na utrzymanie infrastruktury. Krajowy rynek kolejowy zmagał się w ubiegłym roku m.in. z ograniczoną i opóźnioną podażą nowych inwestycji, co jest związane choćby z niejasną sytuacją dotyczącą finansowania w ramach obecnej perspektywy UE. Sytuacja niepewności inwestycyjnej utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Są ogłaszane i rozstrzygane duże przetargi, ale firmy czekają na zawarcie kontraktów. Rynek ma nadzieję, że zgodnie z deklaracjami rządu w najbliższym czasie podpisanie tych umów będzie finalizowane. Okres spowolnienia w kraju udało nam się zrekompensować dzięki naszej zagranicznej aktywności na rynku kolejowym i rozpoczęciu działalności w Rumunii. Wspólnie z naszym rumuńskim partnerem powołaliśmy konsorcjum, które w ub.r. pozyskało pierwsze kontrakty budowlane na modernizacje linii kolejowych na rynku rumuńskim. Łączna kwota zawartych dotychczas umów to ok. 966 mln zł, z czego 50% przypada na ZUE. Dla lepszej koordynacji działań powołaliśmy do życia także rumuński oddział ZUE. Zamierzamy pozyskiwać kolejne kontrakty w Rumunii i chcemy być znaczącym graczem na tym rynku" - powiedział Nowak.

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla grupy było nabycie 93,6% udziałów P.B.I Energopol sp. z o.o. w listopadzie 2022 r.

"Doświadczenie i zakres kompetencji przejętej firmy są uzupełniające dla ZUE, głównie w obszarze robót drogowych, ale również budowy obiektów mostowo-drogowych i szeregu innych robót specjalistycznych. Przejęliśmy firmę z dużym portfolio zrealizowanych inwestycji, doświadczoną kadrą i parkiem maszynowym. Włączenie tej spółki do grupy pomoże nam w umocnieniu pozycji na rynku budownictwa infrastrukturalnego. Będziemy mogli w większym zakresie realizować prace, które zlecaliśmy do tej pory podwykonawcom, jak również - co jest dla nas istotne w polityce długofalowej dywersyfikacji działalności grupy - wejść w rynek utrzymaniowy dróg i ulic. Działania w celu pozyskania takich zleceń są już przez spółkę prowadzone" - skomentował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 10,24 mln zł wobec 12,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 921,42 mln zł w 2022 r.

