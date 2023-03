Forever Entertainment odnotowało 1,64 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 1,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 2,47 mln zł wobec 1,67 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi sięgnęły 9,53 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 5,23 mln zł rok wcześniej.

W całym 2022 r. spółka miała 9,7 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 45,1 mln zł w porównaniu z 25,84 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 12,29 mln zł.

"Forever Entertainment S.A. osiągnęła w 2022 roku najwyższe w dotychczasowej historii spółki wyniki finansowe. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi wypracowana przez emitenta wyniosła 45 096 tys. zł i była wyższa o 74,5% lub o 19 252 tys. zł w porównaniu do wartości przedstawionych za 2021 rok. Przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 74,1% r/r lub o 17 066 tys. zł do 40 108 tys zł na koniec 2022 roku. Największy wpływ na wzrost wartości przychodów w 2022 roku miały premiery gier: 'The House of the dead: Remake' oraz 'Front Mission 1st: Remake'. [...] Forever Entertainment S.A. osiągnęła zysk operacyjny za 2022 rok w wysokości 11 711 tys zł, tj. ponad 11-krotnie wyższy w porównaniu do zysku z działalności operacyjnej wykazanego w poprzednim roku obrotowym. Zysk EBITDA za 2022 rok wyniósł 12 285 tys. zł i był 5,6-krotnie wyższy od zysku EBITDA za 2021 rok. Zysk netto spółki za 2022 rok wyniósł 9 696 tys. zł wobec był wyższy ponad 6-krotnie w porównaniu do zysku za poprzedni rok obrotowy. Wraz ze wzrostami zysków Forever Entertainment S.A., nastąpił wzrost rentowności spółki: EBITDA do 27,2% na dzień 31.12.2022 roku w porównaniu do 8,5% z roku poprzedniego, a także odpowiednio rentowności operacyjnej do 26,0% z 4,0% oraz rentowności netto do 21,5% z 6,1%" - czytamy w raporcie.

"Zarząd spółki oczekuje, że utrzymujący się wysoki i rosnący poziom nakładów z 2022 roku na przygotowanie istotnych tytułów, które będą miały premiery w 2023 i 2024 roku, przełoży się na dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży, a także wzrost zysków operacyjnych i wpływów pieniężnych do Spółki. Emitent zapowiedział premiery w 2023 roku dwóch istotnych tytułów gier: 'Magical Drop VI' na PC oraz konsole Nintendo Switch oraz 'Front Mission 2: Remake' na konsole Nintendo Switch" - czytamy także.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)