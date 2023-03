Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbis za luty 2023 r. wyniosły ok. 230 mln USD i były o ok. 6% niższe r/r, podała spółka.

"Luty ubiegłego roku był ostatnim miesiącem bardzo wysokiej sprzedaży we wszystkich krajach, w których działaliśmy, w tym w krajach objętych obecnie sankcjami. Jest to więc wysoka baza porównawcza z bieżącym rokiem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przychodów zrealizowanych w lutym 2023 r. Co więcej, fakt, że w lutym tego roku nasze przychody były wyższe niż w styczniu, pozwala nam być bardzo optymistycznymi względem całego roku. Świadczy to o naszej dobrej kondycji oraz pozytywnych efektach działań, które konsekwentnie prowadzimy od ubiegłego roku w celu restrukturyzacji źródeł naszych przychodów. W dalszym ciągu rozwijamy rosnące rynki, które nie są objęte wojną, rozszerzamy nasze działania w Afryce oraz w Europie Zachodniej oraz dynamicznie rozwijamy najmłodsze nasze dziecko - Asbis Robotic Solutions, który działa już na kilkunastu rynkach, w tym w Polsce" - powiedział wiceprezes Grupy Asbis Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie.

"Jeśli chodzi o naszą sprzedaż w lutym 2023 r., to zdecydowanym liderem sprzedaży był Kazachstan, zaraz za nim Ukraina, Słowacja oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Te kraje już od kilku miesięcy są w czołówce sprzedaży ASBIS. Natomiast najlepiej sprzedającymi się kategoriami produktów w lutym były: smartfony, laptopy oraz procesory" - dodał.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 2,69 mld USD w 2022 r.

(ISBnews)