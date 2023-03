Polska Grupa Energetyczna (PGE) przewiduje wzrost EBITDA powtarzalnej w segmencie dystrybucji w 2023 r., natomiast spadki w innych segmentach: energetyki konwencjonalnej, energetyka odnawialna i obrót, wynika z prezentacji spółki.

PGE podała, ze wyniki segmentów wytwórczych oraz segmentu Obrót pod negatywnym wpływem regulacji dotyczących ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku.

Jeśli chodzi o segment dystrybucji, to oczekiwany jest wyższy efektywny średnioważony koszt kapitału (WACC) 8,48% (przed opodatkowaniem) w wyniku zakładanej możliwości uzyskania premii za reinwestowanie, a także wartość regulacyjna aktywów (WRA) na poziomie 19,7 mld zł. PGE wskazuje też na presję na wolumen dystrybuowanej energii.

Segment energetyki konwencjonalnej PGE przewiduje do wyłączenia wraz z finalizacją procesu wydzielenia aktywów węglowych. Spółka zakłada wzrost jednostkowych kosztów uprawnień do emisji CO2 o ok. 50% i spodziewa się porównywalnego poziomu jednostkowych kosztów zużycia paliw produkcyjnych (węgiel kamienny). Wskazuje też na presję na wolumeny produkcyjne, a jeśli chodzi o nowe moce OZE to oczekiwana jet wyższa generacja źródeł wiatrowych oraz fotowoltaicznych.

W segmencie ciepłownictwa PGE zakłada wzrost jednostkowych kosztów uprawnień do emisji CO2 o ok. 50% i spodziewa się wyższego poziomu jednostkowych kosztów zużycia paliw produkcyjnych (gaz ziemny oraz węgiel kamienny) oraz wzrostu taryf ciepłowniczych i przychodów z tytułu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji w znacznym stopniu nie pokrywa wzrostu cen CO2 oraz kosztów paliw.

W energetyce odnawialnej PGE spodziewa się wyższego wyniku elektrowni szczytowo-pompowych i zapowiada nowe moce fotowoltaiczne.

W segmencie obrót PGE wskazuje na niższy wynik na sprzedaży produktów taryfowych G oraz ABCiR i ograniczenia marżowe.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

