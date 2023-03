Gobarto odnotowało 44,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 34,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 69,68 mln zł wobec 17,42 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 119,42 mln zł wobec 26,11 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 641,06 mln zł w 2022 r. wobec 2 022,02 mln zł rok wcześniej.

"W segmencie mięso i wędliny grupa ponownie osiągnęła dobre wyniki, co było w głównej mierze zasługą sprawnie funkcjonującej, mimo kurczącego się rynku, sieci dystrybucji Gobarto. Nieco gorsze wyniki zanotował obszar ubojowo-rozbiorowy, ze względu na relatywnie niskie ceny mięsa wieprzowego w stosunku do cen trzody, przy jednoczesnej presji niskich cen z importu. Ostateczna ocena wyników w tym segmencie jest jednak pozytywna. Segment zboża zanotował rekordowe wyniki sprzedaży. Ich znacząca poprawa to efekt dużych wzrostów cen zbóż, osiąganych jeszcze przed dużymi podwyżkami cen nawozów i środków ochrony roślin, co skutkowało relatywnie niskimi kosztami produkcji. Bardzo dobre wyniki osiągnęły również biogazownie, czemu sprzyjały wysokie ceny energii elektrycznej oraz nawozów. Funkcjonowanie grupy w tym obszarze pozwoliło na zniwelowanie skutku wzrostów cen energii. Docelowo grupa zmierza do zrównoważenia energetycznego w całym obszarze działalności. Do osiągania dobrych wyników przyczyniła się również sprzedaż aktywów inwestycyjnych oraz wyłączonych z bieżącej działalności operacyjnej. Podsumowując, pod kątem wyników był to dla grupy bardzo dobry rok, co przełożyło się na uzyskanie dobrych wskaźników finansowych - rentowności EBITDA na poziomie 4,5% oraz wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie 1,4" - napisał prezes Marcin Śliwiński w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 17,82 mln zł wobec 11,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Gobarto to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r.

