Allegro przechodzi na kwartalny cykl publikowania prognoz, oczekując w I kw. 2023 r. wzrostu całkowitej wartości brutto sprzedanych towarów (GMV) w Polsce o 13-14% r/r, a przychodów o 20-22%. Skorygowana EBITDA powinna się zwiększyć o 20-23% r/r, zaś oczekiwany capex ma wynieść 100-110 mln zł, podała spółka.

"Wskaźnik GMV segmentu MALL powinien być w I kwartale o 1-2% niższy r/r, zaś spadek przychodów oczekiwany jest na poziomie 2-4% r/r. Oczekiwana strata segmentu na poziomie skorygowanej EBITDA to 75-80 mln zł, zaś jego spodziewany capex w tym czasie to 20-30 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Na poziomie skonsolidowanym Allegro oczekuje wzrostu GMV w I kwartale o 20-21% r/r, a przychodów o 64-66%. Skorygowana EBITDA grupy powinna wzrosnąć o 3-6% r/r, zaś capex spodziewany jest na poziomie 120-140 mln zł.

"Naszym celem jest dalszy rentowny wzrost GMV w Polsce dzięki skupieniu się na kategoriach, w których do tej pory nie mieliśmy silnej pozycji, przy jednoczesnej dalszej poprawie marży dzięki usługom reklamowym i monetyzacji. Skupiamy się na tym, by zwiększać marżę w Polsce z powrotem do docelowego poziomu 5%. Jednocześnie dążymy do przyspieszenia wzrostu GMV także na poziomie grupy poprzez zwiększenie skali na arenie międzynarodowej" - skomentował CFO Allegro Jon Eastick, cytowany w komunikacie.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)