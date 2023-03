Selvita odnotowała 30,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 14,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 44,78 mln zł wobec 26,09 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 81,6 mln zł wobec 53,57 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 407,46 mln zł w 2022 r. wobec 310,92 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2022 był dla nas udany, ale i pracowity. Równocześnie był to bezprecedensowy rok we współczesnej historii, który początkowo napełniał nas nadzieją na przeniesienie się do post-covidowej rzeczywistości, ale równie szybko okazało się, że ten rok może być nawet bardziej wymagający niż poprzednie dwa lata. Wydarzenia z lutego 2022 roku i wojna w Ukrainie sprawiły, że niedowierzaliśmy w to, co się dzieje na naszych oczach. Jednocześnie nie moglibyśmy być bardziej dumni z tego, jak Polska wraz ze światem zachodnim zjednoczyły się w pomocy dla Ukrainy. Wszystko, co wydarzyło się później, poważnie wpłynęło na globalne perspektywy makroekonomiczne, popychając współczesny świat, który miał właśnie wyjść z pandemii COVID-19, w kierunku recesji" - napisał prezes Selvity Bogusław Sieczkowski w liście do akcjonariuszy.

"Mimo trudności Selvita dobrze radziła sobie w ubiegłym roku, prezentując dynamiczny wzrost przychodów i solidną rentowność. Co ważne, w 2022 roku zadbaliśmy nie tylko o wyniki krótkoterminowe, ale również przystąpiliśmy do istotnych zmian strukturalnych. Dzięki temu jesteśmy znacznie lepiej przygotowani do dalszego wzrostu i rozwoju Selvity w nadchodzących latach. Przełomowa dla nas była wiosna 2022, to wtedy ogłosiliśmy nową strategię na lata 2022-2025. W ramach jej realizacji planujemy kontynuować dynamiczny rozwój poprzez ukierunkowanie na usługi o wysokiej wartości oraz budowanie unikalnej wiedzy specjalistycznej w wybranych obszarach teraputycznych" - dodał.

"Naszym głównym założeniem jest, aby w 2026 rok Selvita była wiodącym globalnym przedklinicznym CRO, świadczącym kompleksowe usługi w zakresie odkrywania i rozwoju leków, będąc trzykrotnie większą organizacją niż w 2021 roku. Realizacja naszych planów będzie możliwa dzięki uzupełnieniu portfolio usług w obszarze Drug Discovery oraz budowaniu segmentu Drug Development. W ramach strategii rozwoju planujemy również rozszerzyć naszą obecność na największych rynkach w USA i Wielkiej Brytanii" - czytamy dalej.

Wskazał też, że Selvita w 2023 rok wkroczyła w dobrej kondycji i z jasną strategią, jednak sytuacja gospodarcza oraz geopolityczna na świecie weszły w trudną i wrażliwą fazę, a skoki cen energii dotykają każdą firmę, wpływając na koszty operacyjne na wielu poziomach. Do zwiększonych kosztów prowadzenia biznesu dochodzi również wysoki poziom inflacji i rosnące stopy procentowe.

"Niepewność i wysokie stopy procentowe spowodowały, że klienci bardzo ostrożnie kontraktują usługi, w efekcie czego w 2023 rok weszliśmy ze stosunkowo małym wzrostem zakontraktowania w porównaniu do poprzedniego roku. Stosunkowo duży udział przychodów od firm biotech, grupy klientów, która najbardziej ucierpiała na utrudnionym dostępie do finansowania wpłynął na wypłaszczenie dynamiki backlogu" - przekazał prezes.

"Czynnikiem, który zapewni stabilizację i dalszy wzrost skali działalności Selvity w najbliższym okresie będzie rosnący udział przychodów od spółek typu 'big pharma', których zainteresowanie współpracą z Selvitą rośnie wraz z rozbudową naszej oferty usług. Dzięki znaczącym inwestycjom w budowę zespołów oraz infrastrukturę badawczą stworzyliśmy solidną bazę do dalszego dynamicznego wzrostu Selvity w kolejnych latach. Jesteśmy przekonani, że intensyfikacja działań sprzedażowych, którą podjęliśmy na przełomie roku, nacisk na dywersyfikację przychodów od zdywersyfikowanych typów klientów z różnych obszarów, oraz oczekiwana poprawa sentymentu inwestorów wobec spółek biotech pomogą w średnim i długim okresie utrzymać dynamikę wzrostu przychodów znacząco powyżej rozwoju sektora CRO" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 32,19 mln zł wobec 12,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Selvita jest jedną z największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)