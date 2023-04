Grupa K2 odnotowała 10,4 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w 2022 r. (wzrost o 3% r/r) przy 110,8 mln zł przychodów ze sprzedaży usług (wzrost o 4,7% r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane według noty segmentowej obejmującej Segment Software (Fabrity), Segment Marketingowy (Agencja K2, K2 Precise) i Segment SSC (K2 Holding) wraz z wyłączeniami.

W tym ujęciu przychody operacyjne wyniosły w ub.r. 67,5 mln zł (wzrost o 23% r/r), a zysk operacyjny sięgnął 7,6 mln zł (wzrost o 1,3% r/r).

"Prezentowane szacunkowe wyniki obejmują segmenty biznesowe Software i Marketing z wyłączeniem zbytej spółki Oktawave S.A. oraz spółki PerfectBot Sp. z o.o. po zmianie metody konsolidacji na metodę praw własności" - czytamy w komunikacie.

Przychody operacyjne Grupy zwiększyły się o 23% r/r w wyniku wzrostu biznesu Fabrity o 34,5% oraz lepszych od oczekiwanych wyników spółki K2 Precise, dla której rok 2022 był okresem odbudowy skali działalności po utracie istotnego klienta w roku 2021.

"Zysk na działalności operacyjnej oraz wynik EBITDA pozostały na porównywalnym poziomie do roku ubiegłego. Należy jednak podkreślić, iż wyniki roku 2022 zostały osiągnięte w istotnie trudniejszych warunkach rynkowych, związanych przede wszystkim z presją wynagrodzeniową, wysoką inflacją, niepewnością związaną z wojną w Ukrainie i pogorszeniem koniunktory gospodarczej. Pomimo tego, zarówno spółka Fabrity jak i K2 Precise zwiększyły skalę działania, szczególnie w czwartym kwartale 2022 roku, który zaznaczył się satysfakcjonującymi wynikami wszystkich spółek Grupy" - czytamy dalej.

Na wyniki roku 2022 istotny wpływ miały dwa zdarzenia: sprzedaż spółki Oktawave oraz pozyskanie inwestorów dla spółki PerfectBot i związana z tym zmiana sposobu konsolidacji tej spółki, podano także.

"Wynik ze sprzedaży spółki Oktawave, ujęty w pozycji Przychody/koszty finansowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, miał wartość 21 mln zł, co przełożyło się na osiągnięcie w 2022 roku rekordowego poziomu skonsolidowanego zysku netto i umożliwiło wypłacenie rekordowej dywidendy w wysokości 8,4 zł na 1 akcję (wraz z dywidendą zaliczkową za rok 2022)" - napisano też w komunikacie.

Grupa K2 wskazała również, że w roku 2022 r. rozpoznano pozostałą część zrealizowanego programu opcyjnego dla zarządu spółki na łączną kwotę 0,7 mln zł w porównaniu do kwoty 1,2 mln w roku 2021.

Zastosowanie MSSF 16 wpłynęło na wynik EBITDA poprzez zwiększenie amortyzacji w roku 2022 o kwotę w wysokości 2,2 mln zł w porównaniu do kwoty 2,1 mln w roku 2021.

"W związku z toczącym się przeglądem opcji strategicznych dla spółek segmentu marketingowego emitent przewiduje zmianę sposobu konsolidacji tych spółek i ujęcie ich w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2022 jako grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaży" - czytamy dalej.

Po zmianie prezentacji skonsolidowany zysk netto w 2022 r. wyniósł 24,7 mln zł wobec 4,5 mln zł zysku rok wcześniej, zysk EBIT sięgnął 5 mln zł (bez zmian r/r), przy 53,4 mln zł przychodów ze sprzedaży usług wobec 40,7 mln zł rok wcześniej.

"Celem przeglądu opcji jest w szczególności poszukiwanie inwestorów strategicznych, zawarcie aliansu strategicznego, dokonanie transakcji o innej strukturze oraz sposoby wykorzystania ewentualnie pozyskanych środków, jak również brak działań emitenta związanych z pozyskaniem inwestora, zawarciem aliansu lub dokonaniem transakcji. Żadne decyzje związane z realizacją konkretnej opcji strategicznej przez zarząd nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości" - podkreślono w materiale.

W związku z powyższym wyniki netto spółek K2 Precise i Agencja K2, odpowiednio 1,3 mln i 0,8 mln, zostaną ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym jako grupa aktywów przeznaczonych do zbycia. Ponadto wynik netto spółki Oktawave za okres od stycznia do czerwca 2022 w wysokości -0,5 mln zł oraz wynik netto spółki PerfectBot w okresie od stycznia do sierpnia 2022 w wysokości -0,7 mln zostaną ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym jako działalność zaniechana / grupa aktywów do zbycia. Wynik netto spółki PerfectBot od września 2022 zostanie ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy K2 metodą praw własności uwzględniając 50% udział Grupy Kapitałowej K2 Holding, wskazano także w informacji.

Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną przedstawione w skonsolidowanym rocznym raporcie grupy kapitałowej K2 Holding za rok 2022, którego publikację zaplanowano na 27 kwietnia 2023 r.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 106,55 mln zł w 2021 roku.

