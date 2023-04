Polwax odnotował 8,33 mln zł jednostkowego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 19,89 mln zł wobec 7,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 23,1 mln zł wobec 11,1 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 331,22 mln zł w 2022 r. wobec 271,94 mln zł rok wcześniej.

"W 2022 roku przychody ze sprzedaży Spółki Polwax S.A. osiągnęły wartość 331 216 tys. zł i były wyższe o 21,8% w porównaniu do roku poprzedniego. Najistotniejszą pozycję w strukturze przychodów ze sprzedaży w 2022 roku stanowiła sprzedaż wyrobów Zakładu Produkcji Zniczy i Świec (42,8%), a kolejną grupą były wyroby parafinowe przeznaczone dla przemysłu (do zastosowań specjalistycznych) (32,4%), natomiast wyroby parafinowe ZPP do produkcji zniczy i świec (21,6%). Pozostałe przychody ze sprzedaży (tj. ze sprzedaży usług, towarów i materiałów) stanowiły 3,2% przychodów ogółem ze sprzedaży w 2022 r." - czytamy w raporcie.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 271,94 mln zł w 2021 r.

