P.A. Nova odnotowała 23,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 23,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 45,57 mln zł wobec 40,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,1 mln zł w 2022 r. wobec 199,95 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2022 był dla naszej grupy czasem, w którym pojawiło się wiele nowych wyzwań. Był to pierwszy od dwóch lat okres, w którym nie obowiązywały pandemiczne ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów handlowych, co miało istotny pozytywny wpływ na przychody w segmencie najmu nieruchomości komercyjnych. Równocześnie, ten sam segment, jak zresztą i cała pozostała działalność P.A. NOVA została mocno dotknięta wzrostem stóp procentowych zwiększających koszt finansowania działalności Grupy. Segment budowlany borykał się, szczególnie w pierwszej połowie roku, z gwałtownymi zmianami cen materiałów budowlanych, poważnie wpływającymi na rentowność realizowanych projektów. Wysoki poziom inflacji generował stałą presję kosztową we wszystkich segmentach, w których operuje grupa. Wszystkie te czynniki musieliśmy uwzględnić planując kolejne inwestycje, by elastycznie dostosowywać plany do aktualnych warunków rynkowych" - napisał prezes Tomasz Janik w liście dołączonym do raportu.

Przychody ze sprzedaży usług budowlanych i deweloperskich (w tym ze sprzedaży mieszkań) wyniosły 99,93 mln zł wobec 109,67 mln zł rok wcześniej. Przychody z najmu nieruchomości sięgnęły 87,94 mln zł vs 70,41 mln zł.

"W 2022 roku nastąpił wzrost przychodów przy porównywalnych kosztach. Na działalność grupy w 2022 roku miała wpływ transakcja sprzedaży trzech parków handlowych zlokalizowanych w Częstochowie, Chorzowie oraz Zielonej Górze (w tym przypadku transakcja dotyczyła sprzedaży spółki). W 2021 roku grupa odnotowała transakcję sprzedaży hali przemysłowej w Wilkowicach. Zysk brutto oraz netto kształtują się na podobnym poziomie z uwagi na znaczący wzrost kosztu obsługi długu zewnętrznego" - napisano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 21,14 mln zł wobec 12,12 mln zł zysku rok wcześniej.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2022 r. miała 206 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)