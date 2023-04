Grupa CCC planuje wygenerować 10,2-11 mld zł przychodów w 2023 r. Marża brutto zakładana jest na 47-50%, wskaźnik kosztów 43-44%, a marża EBITDA 10-12%, podała spółka. CAPEX jest zakładany na ok. 320 mln zł.

"Podsumowując rok obrotowy, Grupa CCC przedstawiła także perspektywę na 2023 rok. Spółka planuje w tym czasie wygenerować co najmniej 10,2 mld zł przychodów. Zakładany jest też wzrost rentowności EBITDA do poziomu powyżej 10%. Wspomniana poprawa rentowności będzie widoczna nie tylko na poziomie grupy, ale także w każdym z szyldów" - czytamy w komunikacie.

"Widzimy już pierwsze pozytywne trendy. W trwającym obecnie kwartale zanotowaliśmy 11-proc. wzrost przychodów QTD. Co więcej, miesiąc do miesiąca, widzimy nie tylko poprawę trendu przychodów, ale także marży brutto" - dodał prezes Marcin Czyczerski, cytowany w materiale.

Przychody mają rozkładać się następująco: 4,4-4,8 mld zł w CCC, 1,2-1,5 mld zł w HalfPrice, 4,5-4,7 mld zł w Grupie Modivo. Natomiast CAPEX po około połowie pomiędzy CCC z HalfPrice (razem ok. 160 mln zł) oraz Modivo (ok. 160 mln zł).

Grupa CCC w nadchodzącym roku planuje także znaczące zmiany w strukturze finansowania, a co za tym idzie, skokowe zdelewarowanie.

"Do końca roku chcemy zmniejszyć nasze zobowiązania finansowe o blisko miliard złotych. Zgodnie z planem przedstawionym w listopadzie 2022 r. pracujemy nad ograniczeniem finansowania dłużnego. Naszym kolejnym krokiem w tym kierunku będzie emisja akcji do 500 mln zł. Jest to ważny instrument wspierający. Pozwoli nam on przyspieszyć zmianę struktury finansowania, a zarazem stworzy 'poduszkę bezpieczeństwa' w przypadku ewentualnych dalszych wyzwań otoczenia biznesowego. Kolejne działania, które chcemy zrealizować jeszcze w tym roku, to leasback przestrzeni magazynowych połączony z refinansowaniem pozostałego zadłużenia. Docelowo będziemy dążyć do zwiększenia linii factoringu odwrotnego. Nasz plan zawiera również opcjonalne działania, o których włączeniu będziemy decydować na bieżąco w zależności od sytuacji na rynku, tj. IPO Modivo i dodatkowe finansowanie dla HalfPrice" - powiedział wiceprezes Karol Półtorak.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 123,2 mln zł w roku obrotowym 2022 r.

(ISBnews)