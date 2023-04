Pepco Group odnotowało 1 184 mln euro przychodów w II kw. roku obrotowego 2022/2023 (tj. styczeń-marzec br.), co oznacza wzrost o 19,7% r/r (przy założeniu stałego kursu walutowego), podała spółka. Sprzedaż grupy w warunkach porównywalnych (LFL) wzrosła w II kw. o 8,5% r/r.

Reklama

Przychody grupy za I półrocze wzrosły o 22,8% r/r do 2 839 mln euro, przy wzroście LFL wynoszącym 11,1%, podano w komunikacie.

Reklama

Segment Pepco odnotował wzrost o 30,7% r/r do 710 mln euro w II kw. (i o 10,7% LFL) oraz o 36,9% r/r do 1 719 mln euro w całym I półr. (o 15,8% LFL).

"Pepco zanotowało zachęcający wynik w II kwartale mimo wciąż trwającej wysokiej inflacji odczuwanej zarówno przez klientów, jak i samą firmę. Popyt na nasze towary pozostaje wysoki, a dwucyfrowy wzrost przychodów według danych porównywalnych pokazuje, jak solidnych postępów dokonała Grupa. Wciąż realizujemy nasze cele strategiczne, w tym udaną strategię przeobrażenia sklepów oraz ich ekspansji - co pozostaje najważniejszym źródłem budowania wartości firmy" - skomentował prezes Pepco Group Trevor Masters, cytowany w komunikacie.

Kontynuowano otwarcia nowych sklepów wszystkich marek Grupy. W pierwszych sześciu miesiącach roku obrotowego otwarto netto 166 nowych sklepów, a ich liczba sięgnęła łącznie 4 127; w tym w segmencie Pepco dokonano 134 otwarcia netto, osiągając łącznie 3 101 placówek, podano także.

"Po raz pierwszy w historii firmy, liczba nowych sklepów uruchomionych w tym kwartale w Europie Zachodniej, wliczając nasz setny sklep we Włoszech, przewyższyła liczbę nowych placówek w Europie Środkowej. To strategiczne osiągnięcie dla Grupy, a pozytywne reakcje klientów na naszą ofertę pokazują, że rynkiem docelowym jest dla nas cała Europa. Będziemy szukali możliwości do skorzystania z okazji do dalszego wzrostu w drugiej części roku, a nasze plany uruchomienia działalności w Portugalii oraz Bośni i Hercegowinie w drugiej połowie 2023 r. są realizowane zgodnie z harmonogramem" - dodał Masters.

Grupa Poundland otworzyła 32 nowe sklepy netto w pierwszym półroczu, w dużej mierzy dzięki rozwojowi Dealz Poland, które otworzyło 36 nowych sklepów netto w tym okresie. Marka Dealz przekroczyła łączną liczbę 200 sklepów w Polsce, wskazano także.

"Spodziewane jest zwiększenie liczby otwarć w drugim półroczu 2023 r. Grupa pozostaje przekonana co do wypełnienia celu uruchomienia 550 nowych sklepów netto w bieżącym roku obrotowym" - czytamy dalej w komunikacie.

Grupa podkreśla, że jej ekspansja w Europie Zachodniej przebiega pozytywnie. Włochy i Hiszpania są jej najszybciej rosnącymi rynkami, z mocnymi wynikami w ostatnich trzech latach. Niedawno otworzyła setny sklep we Włoszech. Wcześniej w tym miesiącu Pepco otwarło również swój setny sklep w Serbii, wzmacniając tym samym obecność marki w tym kraju, wyliczono w materiale.

Pepco Group prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez PEPCO (sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych). Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.

(ISBnews)