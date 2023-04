Ferrum odnotowało ok. 9,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 r., tj. więcej o ok. 3,62 mln zł r/r, przy ok. 884,97 mln zł przychodów (wzrost o ok. 46% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej grupy wyniósł za 2022 r. ok. 32 zł i był wyższy o ok. 13,31 mln zł r/r. Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły za 2022 r. ok. 805,7 mln zł i były wyższe o ok. 53% r/r. Ostateczne wyniki finansowe za 2022 r. zostaną opublikowane 27 kwietnia 2023 r.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 605 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)