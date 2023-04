Newag odnotował 22,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 71,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 53,6 mln zł wobec 93,67 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 97,27 mln zł wobec 137,38 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 963,86 mln zł w 2022 r. wobec 917,55 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Ostatnie 12 miesięcy to czas ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19, w którym gospodarka w Europie stawiała czoła wyzwaniom związanym z rosnącą inflacją. Jednak należy pamiętać, iż miniony rok został zdominowany przez wojnę na Ukrainie. Mimo kolejnego, trudnego dla naszej branży roku, przychody Grupy Newag wyniosły 963,9 mln zł, wypracowaliśmy zysk netto w wysokości 22,7 mln zł, a EBITDA wyniosła 97,3 mln zł" - napisał prezes Zbigniew Konieczek, cytowany w komunikacie.

"Będąc świadkami konfliktu zbrojnego o skali niespotykanej w Europie od czasów II wojny światowej, musimy zdać sobie sprawę jak istotny ma on wpływ na stan gospodarki na całym świecie - powodując ograniczenia w dostępie do towarów, komponentów, pogłębienie problemów z utrzymaniem dotychczas funkcjonujących łańcuchów dostaw, wydłużone terminy realizacji, niekontrolowany wzrost cen paliw i energii, wahania kursów walut, wzrost stóp procentowych oraz rosnącą inflację, które to zasadniczo wpłynęły na wysokość zrealizowanej marży. Wskazane powyżej czynniki przyczyniły się do znacznego wzrostu kosztów działalności większości firm oraz osłabienia waluty PLN w stosunku do EUR i USD" - dodał.

W konsekwencji wydłużenia się procesu homologacji zaplanowane do sprzedaży w 2022 roku 9 szt. lokomotyw elektrycznych DRAGON 2 MST zostało sprzedanych w I kwartale 2023 roku, co również znacząco wpłynęło na wynik finansowy grupy, wskazał prezes.

"Mimo wyzwań, z którymi przyszło się mierzyć w 2022 roku, firma zakończyła rok z zyskiem dając podstawy do optymizmu i poprawy wyników finansowych w roku bieżącym oraz nadchodzących latach" - podkreślił.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 26,64 mln zł wobec 27,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 963,86 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)