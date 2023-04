Medicalgorithmics odnotował 30,49 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2022 r. wobec 171,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Zysk operacyjny wyniósł wstępnie 17,21 mln zł wobec 9,64 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 21,23 mln zł wobec 5,45 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,72 mln zł w 2022 r. wobec 48,35 mln zł rok wcześniej.

"Według szacunków, skonsolidowane przychody Medicalgorithmics wzrosły o 30% r/r do 62,7 mln zł. EBIT wyniósł 17,2 mln zł wobec 9,6 mln zł starty rok wcześniej. Szacowany zysk EBITDA wzrósł do 21,2 mln zł wobec 5,4 mln zł starty rok temu, a strata netto uwzględniająca w 2022 r. koszty finansowe dot. sprzedanej spółki w USA zmniejszyła się do 30,5 mln zł z 171 mln zł rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.

"Cieszymy się z poprawy przychodów, zysku EBITDA i mniejszej straty netto w 2022 r. Do poprawy wyników przyczynił się między innymi wzrost sprzedaży i działania reorganizacyjne, w tym finalizacja sprzedaży Medi-Lynx i zawarcie umowy z React Health Holdings, czyli sprzedaż nierentownej spółki w USA z pozyskaniem zyskownego kontraktu. Dodatkowo pozbyliśmy się wyłączności na terenie USA i od 1 marca br. Medicalgorithmics może dostarczać usługi i produkty różnym podmiotom na terenie USA, co jest kamieniem milowym naszej strategii, bo umożliwia pozyskanie nowych dystrybutorów na tym rynku. To zwiększa prawdopodobieństwo skokowego wzrostu skali działalności i powinno otworzyć nowy strumień przychodów" - skomentował członek zarządu ds. finansowych Maciej Gamrot, cytowany w materiale.

Zarząd Medicalgorithmics poinformował też, że po zasięgnięciu opinii zewnętrznych ekspertów, rozmowach z audytorem w toku audytu i przy wsparciu rady nadzorczej zdecydował o ujęciu wartości aportu spółki Kardiolytics w sprawozdaniach finansowych za 2022 r. zgodnie z najbardziej konserwatywną i rygorystyczną interpretacją MSR oraz MSSF.

W sprawozdaniu jednostkowym regulacje MSSF skutkują ostatecznym zaksięgowaniem wartości aportu w kwocie 49,9 mln zł, równej wartości 4,9 mln szt. akcji spółki objętych przez Biofund wg. kursu akcji 12,82 zł z 8 listopada 2022 r., czyli z dnia transakcji emisji akcji dla Biofund. To księgowo zmniejszy kapitał zapasowy o kwotę 156,5 mln zł, wynikającą z różnicy wartości aportu przy emisji i wartości MSSF. To jednorazowe zdarzenie księgowe nie wpływa na stabilność działalności spółki ani na plany rozwoju. W sprawozdaniu skonsolidowanym spółka zastosowała - zgodnie z MSSF - prowizoryczne rozliczenie wniesienia aportu i planuje dokonać ostatecznego rozliczenia w okresie 12 miesięcy od dnia transakcji, czyli do listopada 2023 r. Oznacza to, że te wartości mogą ulec zmianie. Przyjęta prowizorycznie wartość technologii wyniosła 41,2 mln zł, wartość aktywów netto 31,8 mln zł, a wartość firmy (ang. goodwill) 18,2 mln zł, wyjaśniono.

"Księgowa zmiana wartości ma charakter niegotówkowy i nie wpłynie na poprawiającą się kondycję finansową spółki - jest to czysto księgowy wymóg. Rozwój spółki i płynność spółki są zabezpieczone. Kardiolytics rozwija projekt diagnostyki AI VCAST zgodnie z założeniami, ostatnio pozyskał dwa nowe patenty" - podkreślił Gamrot.

Przyjęta wartość aportu nie wpływa na przepływy pieniężne, nie wynika z oceny statusu rozwoju technologii sztucznej inteligencji VCAST przez Kardiolytics ani jej potencjału. Technologia VCAST jest rozwijana zgodnie z oczekiwaniami. W kwietniu br. Kardiolytics uzyskał patent na autonomiczną metodę modelowania naczyń krwionośnych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, która ma znaleźć zastosowanie w diagnostyce chorób naczyń krwionośnych. To już drugi w tym roku patent przyznany Kardiolytics w technologii VCAST przez amerykański urząd patentowy, podano także.

"W ujęciu jednostkowym przychody Medicalgorithmics wzrosły o 31% r/r do 60,7 mln zł z 46,2 mln zł w 2021 r. Zysk na sprzedaży wyniósł 17,9 mln zł i był o 47% wyższy niż rok wcześniej, podczas gdy strata netto zawierająca niegotówkowe koszty dot. sprzedanej spółki w USD zmniejszyła się do 29,5 mln zł w porównaniu do 172,4 mln zł rok wcześniej" - napisano.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

