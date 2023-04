Astarta odnotowała 65,16 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 122,49 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 109,07 mln euro wobec 150,07 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 154,77 mln euro wobec 201,46 mln euro zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 510,07 mln euro w 2022 r. wobec 491,36 mln euro rok wcześniej.

"Pomimo ciągłych wyzwań spowodowanych wojną na pełną skalę, zespół Astarty nadal wzmacnia swoją działalność, dostarcza produkty na rynek krajowy i zagraniczny oraz aktywnie prowadzi działania humanitarne w obliczu bliskiego zwycięstwa Ukrainy. W 2022 roku spółka osiągnęła solidne wyniki finansowe: jej przychody przekroczyły pół miliarda euro, co jest najwyższym wynikiem w publicznej historii Astarty. Wzrost ten był napędzany przez wzrost sprzedaży produktów sojowych. Pomimo trwających wyzwań logistycznych, spółka zwiększyła również udział sprzedaży eksportowej z 44% w 2021 roku do 54% całkowitych skonsolidowanych przychodów w 2022 roku" - czytamy w komentarzu do wyników.

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)