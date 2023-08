Astarta odnotowała 54,73 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2023 r. wobec 27,73 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 73,12 mln euro wobec 43,41 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 97,25 mln euro wobec 68,14 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 287,25 mln euro w I poł. 2023 r. wobec 218,35 mln euro rok wcześniej.

"Segment rolniczy wygenerował 101 mln euro w I poł. 2023, co oznacza wzrost o 31% r/r i stanowi 35% całkowitych skonsolidowanych przychodów. Produkcja cukru wzrosła o 39% r/r do 86 mln euro. Segment przetwórstwa soi odnotował przychody w wysokości 71 mln euro, co oznacza wzrost o 35% r/r. Przychody segmentu hodowli bydła utrzymały się na stabilnym poziomie 21 mln euro wobec 20 mln euro w I poł. 2022.

Eksport wzrósł o 49% r/r do 158 mln euro, co stanowi 55% całkowitych przychodów Astarty" - czytamy w raporcie.

"Półroczne przychody wzrosły o 31% r/r do 101 mln euro, pomimo niższych średnich cen sprzedaży, które zostały częściowo skompensowane wyższymi wolumenami sprzedaży. Eksport stanowił 75% przychodów segmentu. Zysk brutto wyniósł 63 mln euro i był o 45% wyższy r/r, a marża brutto wzrosła o 6 pkt proc. r/r do 62%. EBITDA pozostała na niezmienionym poziomie r/r i wyniosła 44 mln euro, a marża EBITDA wyniosła 43% (-14 punktów procentowych rok do roku), odzwierciedlając wyższe koszty S&D związane z wyższymi kosztami logistyki eksportowej" - dodano

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

