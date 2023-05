Astarta odnotowała 16,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 2,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 25,92 mln zł wobec 10,63 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 37,91 mln zł wobec 23,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 163,55 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 119,32 mln zł rok wcześniej, dzięki lepszym wynikom we wszystkich segmentach biznesowych, podano.

"Najlepiej radził sobie segment rolniczy, który w I kwartale wygenerował 80 mln euro przychodów, wzrost o 28% r/r i stanowił 49% łącznych skonsolidowanych przychodów. Przychody segmentu produkcji cukru wzrosły o 86% r/r do 37 mln euro, a przychody z segmentu przetwórstwa nasion soi 31 mln euro, co oznacza wzrost o 20% r/r. Segment hodowli bydła wygenerował 11 mln euro przychodów wobec 10 mln euro w I kwartale 2022. Przychody z eksportu wzrosły o 39% r/r do 98 mln euro i stanowiły 60% całkowitych przychodów" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

