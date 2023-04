Alior Bank odnotował 365,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 169,17 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

"Zysk netto w I kw. 2023 wyniósł 366 mln zł i był o 197 mln zł (+116%) wyższy niż w I kw. 2022. Jest to rekordowy poziom kwartalnego zysku netto w całej historii Alior Banku. Skorygowany o wpływ korekty rezerwy na wakacje kredytowe zysk netto w I kw. 23 wyniósł ok. 375 mln zł" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Reklama

"W I kw. 2023 bank dokonał korekty rezerwy na wakacje kredytowe w wysokości 11 mln zł do łącznej kwoty 513 mln zł (75% partycypacji ważonej wolumenem). W I kw. 2023 wynik banku został dodatkowo obciążony rezerwą na składkę BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w wysokości 57,5 mln zł" - czytamy dalej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 103,06 mln zł wobec 862,35 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 208,55 mln zł wobec 190,68 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ostatnim kwartale 22,7% i wzrósł o 10,8 pkt proc. r/r. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) spadł o 7 pkt proc. w tym ujęciu do 38,1%. Marża odsetkowa netto (NIM) wzrosła o 1,23 pkt proc. do 5,81%. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wzrósł o 0,8 pkt proc. do 15,36%, zaś Tier I - o 1,2 pkt proc. do 14,26%.

"Poziomy współczynników kapitałowych TIER I oraz TCR na koniec I kw. 2023 znacznie przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o 561 pb (2,6 mld zł) oraz 471 pb (2,2 mld zł)" - wskazał bank.

W wyniku działań podjętych w 2020 i 2021 roku w zakresie zarządzania ryzykiem portfela kredytowego, pomimo obecnej sytuacji makroekonomicznej, poziom kosztów ryzyka CoR w I kw. 2023 wyniósł 1,61%, tj. zbieżnie ze średnioterminowymi oczekiwaniami banku (poniżej 1,6 CoR w 2024 r.), podano także.

"W I kw. 2023 odnotowaliśmy rekordową sprzedaż kredytów prawie 3,1 mld zł. Jest to najlepszy wynik od 5 lat. Kontynuujemy strategię poprawy jakości portfela kredytowego i spadku kosztów ryzyka wraz z obniżeniem wskaźnika NPL" - czytamy też w prezentacji.

Wskaźnik NPL spadł o 1,51 pkt proc. r/r do 9,8%

Aktywa razem banku wyniosły 84,33 mld zł na koniec I kw. 2023 r. wobec 82,88 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 346,34 mln zł wobec 169,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 82,88 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)