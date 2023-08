Alior Bank odnotował 506,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 216,21 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 160,88 mln zł wobec 971,76 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 216,16 mln zł wobec 220,6 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 83,53 mld zł na koniec II kw. 2023 r. wobec 82,88 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I poł. 2023 r. bank miał 871,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 385,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł na koniec I półrocza 25,4% wobec 13,8% rok wcześniej. Koszty ryzyka wyniosły 1,28% wobec 1,39% rok wcześniej. Wskaźnik NPL osiągnął poziom 9,45% wobec 10,7% na koniec I poł. 2022 r.

Wynik z tytułu odsetek osiągnął 2 264 mln zł i stanowił główny składnik przychodów Grupy Kapitałowej Alior Banku na poziomie ok. 83,4% łącznych przychodów w I półroczu 2023 r. W porównaniu do I połowy 2022 r. wzrósł on o 23,4%, co było determinowane przede wszystkim przez utrzymujące się wysokie stopy procentowe, czytamy w sprawozdaniu.

Głównym składnikiem przychodów z tytułu opłat i prowizji są prowizje związane z obsługą kart płatniczych i kredytowych, które wyniosły w I półroczu 2023 r. 367,5 mln zł, co stanowiło wzrost o 22,1% w stosunku do I półrocza 2022 r. Kolejnym istotnym składnikiem wyniku z tytułu opłat i prowizji, który zanotował duży wzrost w analizowanym okresie 2023 r. były prowizje na transakcjach wymiany walut (fx), które wzrosły o 18,5% w porównaniu do I połowy 2022 r. do poziomu 183,6 mln zł. Kontynuowano również pozytywny trend związany ze zwiększaniem przychodów prowizyjnych z działalności kredytowej i leasingowej, które wzrosły w raportowanym okresie do poziomu 122,1 mln zł, tj. o 3,7% więcej, aniżeli w I półroczu 2022 r., czytamy również.

"Alior Bank posiada bezpieczną pozycję kapitałową. Poziomy współczynników kapitałowych Tier1 oraz TCR na koniec czerwca 2023 r. znacznie przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 551 p.b. (2,6 mld zł) oraz 446 p.b. (2,1 mld zł)" - napisano w sprawozdaniu zarządu.

Koszty działania banku w I połowie 2023 r. spadły w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim o 88 mln zł, tj. do poziomu 996 mln zł. Na spadek kosztów największy wpływ miał brak w 2023 r. wpłaty do funduszu pomocowego Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (koszt w I połowie 2022 r. wyniósł 195 mln zł). Z wyłączeniem tego elementu, koszty działania Grupy w I połowie 2022 r. wyniosły 889 mln zł, czyli porównywalne koszty działania Grupy w I połowie 2023 r. wzrosły o ok. 12% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wzrost kosztów działania wynikał m.in. ze wzrostu kosztów pracowniczych, wyższych kosztów czynszu i utrzymania budynków, wyższych kosztów związanych z usługami informatycznymi, jak również z ogólnym inflacyjnym wzrostem kosztów, podano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 848,64 mln zł wobec 376,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 82,88 mld zł na koniec 2022 r.

