Firma Oponiarska Dębica odnotowała 40 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 43,2 mln zł wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 851,2 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 650,3 mln zł rok wcześniej.

W całym 2022 r. Dębica odnotowała 72,6 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 42,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 78,57 mln zł wobec 50,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 277,97 mln zł w 2022 r. wobec 2 342,83 mln zł rok wcześniej.

"W całym 2022 r. działaliśmy w dość wymagających warunkach, przede wszystkim z uwagi na dynamicznie zwiększające się koszty energii, gazu, transportu oraz surowców. W przypadku surowców, zarówno rok do roku, jak i kwartał do kwartału, wzrosły m.in. ceny sadzy, kordu tekstylnego czy też chemii. Jednak pomimo wysokich kosztów działalności rok 2022 kończymy z bardzo dobrymi wynikami. Wpływ na to miały m.in. nasze istotnie zwiększone przychody rok do roku - zarówno w przypadku podmiotów niepowiązanych, jak i powiązanych, a także wypracowane marże. Przede wszystkim nasza marża brutto w 2022 r. wyniosła 106,5 mln zł i była wyższa o 37,6% w stosunku do 2021 r. Podsumowując, biorąc pod uwagę liczne wyzwania, miniony rok możemy uznać za udany pomimo wymagających i ciągle niestabilnych warunków rynkowych" - skomentował prezes Leszek Szafran, cytowany w komunikacie.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

(ISBnews)