Herkules odnotował 24,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 0,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 16,92 mln zł wobec 5,77 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2,66 mln zł wobec 25,11 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 160,78 mln zł w 2022 r. wobec 163,64 mln zł rok wcześniej.

"Aktywność operacyjna grupy kapitałowej Herkules w 2022 r. oceniania łącznie była na zbliżonym poziomie do odnotowanej w 2021 r., jednak w ujęciu poszczególnych segmentów działalności, zaszły w tym okresie pozytywne zmiany. Pomimo poważnych niekorzystnych zmian ekonomicznych na rynku, w 2022 r. w głównym segmencie biznesu, a więc w usługach dźwigowych, odnotowano przyrost o 28% w porównaniu z 2021 r. i dotyczył on wszystkich działów sprzętowych, a wiodącym był tu dział żurawi wieżowych, który uzyskał 40-proc. wzrost przychodów. Sekcja żurawi gąsienicowych pozyskała w pierwszej połowie ubiegłego roku nową maszynę, która rozpoczęła pierwsze prace w sierpniu na projektach farm wiatrowych, co zdynamizowało sprzedaż tego działu, jednocześnie podwyższając stopień dywersyfikacji źródeł przychodów z działalności podstawowej. W segmencie budownictwa telekomunikacyjnego odnotowano istotny spadek sprzedaży, jednak związany jest on z omówionym niżej nierentownym dla grupy kapitałowej Herkules projektem dotyczącym budowy systemu łączności kolejowej GSMR dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sukcesem tego segmentu jest wzrost o 26% przychodów pochodzących z pozyskanych na rynku telekomunikacyjnym innych projektów i zamówień niż kontrakt kolejowy, co stanowi korzystną zmianę struktury uzyskanej w okresie porównywalnym i wcześniejszych dwóch latach" - napisał prezes Mariusz Zawisza w liście załączonym do raportu.

W segmencie produkcji odnotowano niewielki spadek skonsolidowanych przychodów, który jest efektem zwiększenia udziału produkcji dla potrzeb sprzedaży wewnątrzgrupowej (dla projektu GSMR i innych projektów telekomunikacyjnych, z których sprzedaż eliminowana jest podczas konsolidacji). Całkowity wolumen jednostkowej sprzedaży spółki zależnej GASTEL Prefabrykacja S.A. w prezentowanym okresie, to nieco ponad 40 mln zł i wartość ta była zbliżona do kwoty przychodu uzyskanej w 2021 r., a ta spółka produkcyjna od połowy 2022 r. zmniejsza aktywność w obszarze GSMR, angażując się aktywniej w projekty zewnętrzne, pozyskane poza grupą kapitałową Herkules, a zwłaszcza coraz silniej zaznacza się jej obecność na rynkach zagranicznych, wskazał prezes.

"Niezależnie od pozytywnych zmian w strukturze sprzedaży, nadal najistotniejszym elementem negatywnie kształtującym skonsolidowany wynik grupy kapitałowej Herkules w prezentowanym okresie, jest ujęcie skutków ponownej estymacji wyniku kontraktu GSMR, która wynika z dokonanej we wrześniu 2022 r. aktualizacji budżetu tego projektu. Efektem tej aktualizacji było powiększenie rezerwy na szacowany wynik projektu o 29,9 mln zł i odniesienie jej na wynik finansowy okresu. Główne przyczyny ponownej oceny rentowności kontraktu były związane z nadzwyczajną zmianą stosunków ekonomicznych oraz materializacją czynników zasadniczo niezależnych od grupy kapitałowej Herkules, które istotnie negatywnie wpłynęły na realizację przez spółkę zależną Herkules Infrastruktura sp. z o.o. projektu GSMR, a które wiązały się przede wszystkim ze wzrostem kosztów realizacji i szacowanym wydłużeniem czasu realizacji projektu. Powyższe zdarzenia oraz krytyczna sytuacja finansowa spółki zależnej i zagrożenie jej niewypłacalnością, stały się przesłankami do złożenia przez zarząd Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w dniu 29 września 2022 r. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego dla tej spółki, łącznie z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości" - czytamy dalej.

Skuteczna restrukturyzacja Herkules infrastruktura ma niezwykle istotne znaczenie także dla spółki dominującej. Powodami takiego stanu rzeczy są brak możliwości finansowania w dotychczasowym stopniu przez Herkules S.A. działalności spółki zależnej - przy uwzględnieniu wyniku finansowego nierentownego kontraktu kolejowego, a także odstąpienia spółki zależnej od tego kontraktu - oraz fakt istnienia zabezpieczeń stosunku prawnego z zamawiającym i finansowania zewnętrznego spółki zależnej, opartych na poręczeniu i zabezpieczeniach udzielonych przez Herkules S.A., co jest przyczyną istnienia niepewności co do kontynuacji jej działalności (spółki dominującej), podkreślił prezes.

"Z powyższych względów oraz z uwagi na zarysowane wcześniej poważne problemy ogólnogospodarcze, perspektywa najbliższych miesięcy jawi się niezwykle trudną, jednak, jak dowiodły efekty uzyskane w niełatwym dla biznesu 2022 roku, działalność operacyjna grupy kapitałowej Herkules w podstawowych obszarach jest aktywna, rentowna i optymalnie zdywersyfikowana. Mam głębokie przekonanie, że atrybuty te w połączeniu z dotychczasowym zaangażowaniem, determinacją i pracowitością personelu naszej grupy kapitałowej, pozwolą pokonać napotkane przeszkody i problemy" - podsumował Zawisza.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 9,56 mln zł wobec 8,06 mln zł straty rok wcześniej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

