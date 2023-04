XTB odnotowało 302,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 252,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zysk operacyjny wyniósł 347,39 mln zł wobec 308,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 531,61 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 439,8 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2023 r. XTB odnotowało rekordowy poziom przychodów. Wzrosły one o 20,9% r/r, tj. o 91,8 mln zł z 439,8 mln zł na 531,6 mln zł. Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz stale rosnąca liczba nowych klientów (wzrost o 88,3% r/r), połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów CFD w lotach. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 1 845,2 tys. lotów (I kwartał 2022: 1 560,7 tys. lotów), a rentowność na lota osiągnęła wartość 288 zł (I kwartał 2022: 282 zł)" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Liczba aktywnych klientów na koniec marca br. wyniosła 215 703 wobec 160 995 kwartał wcześniej i 149 726 rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał 2023 r. to dla XTB kolejny okres dynamicznego rozwoju biznesu oraz budowania bazy klientów. Grupa pozyskała w nim rekordowe 104,2 tys. nowych klientów, to wzrost o 88,3% r/r, natomiast liczba aktywnych klientów wzrosła o 44,1% r/r z 149,7 tys. do 215,7 tys. Wpłynęło to także na zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażonego w lotach – wzrost z 1,6 mln do 1,8 mln, tj. 18,2% r/r" - czytamy dalej.

Ambicją zarządu w 2023 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40-60 tys. nowych klientów kwartalnie. W następstwie realizowanych działań grupa pozyskała w I kwartale 2023 r. łącznie 104,2 tys. nowych klientów, natomiast w pierwszych 25 dniach kwietnia 2023 r. zostało pozyskanych 17,6 tys. nowych klientów, podano także.

"W związku z dynamicznym rozwojem XTB zarząd ocenia, że w 2023 r. łączne koszty działalności operacyjnej mogą kształtować się nawet na poziomie wyższym o około jedną czwartą do tego, jaki zaobserwowaliśmy w 2022 r. Priorytetem zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej oraz budowanie marki globalnej. W konsekwencji realizowanych działań nakłady na marketing mogą wzrosnąć o około jedną piątą w stosunku do roku ubiegłego" - napisano też w komentarzu.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

